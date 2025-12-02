耶誕佳音到榮家 威盛信望愛基金會關懷長輩

記者孫建屏／綜合報導

12月即將迎來聖誕節，屏東威盛信望愛基金會志工化身「報佳音天使」，日前到屏東榮家，為住民長輩們獻上一場充滿聖誕祝福與信仰盼望的文康活動，志工們以活力帶動唱帶領長輩們一同感受節慶的歡欣，把溫暖的佳音帶進榮家每個角落。

活動在輕快的「愛的路上你和我」歌聲中展開，志工們也演唱多首溫柔動人的詩歌，如同天使報佳音般，在榮家迴盪著平安、愛與希望的旋律，並特別重現「主耶穌聖誕誕生」時刻，透過溫馨的演出，帶領長輩回到伯利恆那個充滿星光的夜晚，見證耶穌為世人帶來的和平與喜樂。

在報佳音的祝福聲中，志工們將精緻的聖誕小禮物親手送至每位長輩手中，現場洋溢著濃濃聖誕氛圍，獻上平安、健康、喜樂的祝願。家主任李秦強表示，感謝威盛信望愛基金會帶著溫暖的佳音前來，讓長輩們在聖誕節前夕感受到滿滿的愛與和平。