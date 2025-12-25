耶誕假期不平靜！桃園警方大掃蕩查104刑案 「香港車手」也落網。(圖／TVBS)

耶誕節期間，桃園警方展開大規模「雷霆除暴」勤務，針對KTV、旅館及小吃攤等場所進行臨檢，共查獲104件刑案，包含毒品、詐欺、通緝及公共危險等案件。警方更在一家旅館逮捕一名自稱來台旅遊的香港籍詐騙車手，並在其房間內發現大量包裹和提款卡，進而順藤摸瓜逮捕上游的香港籍收水手，有效打擊跨國詐騙犯罪網絡。武陵所副所長王育晟表示，警方將持續加強執法力度，掃蕩違法行為！

耶誕節期間，桃園警方大規模展開雷霆除暴勤務，針對KTV、旅館及小吃攤等場所進行臨檢，成功查獲104件刑案，包含毒品、詐欺、通緝及公共危險等案件。其中也逮捕一名自稱來台旅遊的香港籍詐騙車手，警方在其房間內發現大量包裹和提款卡，進而循線逮捕上游的香港籍收水手，有效打擊跨國詐騙犯罪網絡。

在耶誕節假期期間，桃園警方不敢鬆懈，積極執行擴大臨檢行動，特別針對民眾容易聚集的場所進行檢查。警方進入KTV包廂進行臨檢，確保民眾在出遊時的安全，避免宵小藏匿其中。除了KTV外，警方也前往酒店、小吃攤等容易發生衝突或事件的地點進行檢查。

耶誕節大掃蕩！桃警查獲104件刑案。(圖／TVBS)

在一家旅館的臨檢過程中，警方發現一名行為可疑的香港籍男子。當被問及來桃園的目的時，這名男子表示是來台灣旅遊。然而，當警方進入其房間後，發現角落堆放著大量包裹，裡面還放著提款卡，情況相當可疑。經過進一步調查，警方確認這名洪姓男子是被詐騙集團吸收，於12月中來台擔任車手負責領取贓款。

警方不僅逮捕了這名香港籍車手，還順藤摸瓜抓到他的上游，同樣是香港籍的胡姓收水手，負責收取贓款。這次的行動成功打擊了跨國詐騙犯罪網絡，保障了民眾的財產安全。

耶誕節假期期間，桃園警方積極執行擴大臨檢行動。(圖／TVBS)

在這次雷霆除暴勤務中，桃園警方總共臨檢了16處場所，攔檢了4個路口，共查獲104件刑案，包含毒品、詐欺、通緝及公共危險等多種違法行為。武陵所副所長王育晟表示，警方將持續加強執法力度，掃蕩違法行為。

在這個耶誕假期，不少宵小們沒有等到耶誕老人的禮物，反而與警察一起度過了節日。

