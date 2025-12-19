耶誕冷雨滴滴答！北東率先炸雨 明起「淹番薯」

南方雲系北上帶入水氣，東半部地區19日有雨且強度較大，未來10天還會有3波東北季風接力影響，天氣轉偏濕冷，氣象專家賈新興預估，25日耶誕節當天各地都有下雨機率。

氣象專家賈新興根據歐洲預測模式推估台灣雨勢，25日耶誕節當天可能會在濕冷中過節。（圖／翻攝自Facebook@賈新興）

氣象專家賈新興19日在臉書表示，未來10天期間將有3波東北季風來襲，分別是21日至22日、24日至25日、27日至28日。20日西半部沿海、恆春半島、花東以及台中以南山區將有局部短暫雨，另北海岸、基隆與東北角、宜蘭一帶22日持續有零星短暫雨。

23日起東北角至宜花東、鵝鑾鼻可能出現零星短暫雨，同時偏強的東北季風24日起影響天氣，桃園以北、宜花東及各地山區有局部短暫雨，25日水氣增加，各地都有局部短暫雨，西半部也會在傍晚逐漸轉為多雲。且基隆北海岸、東北角、宜蘭和各地山區26日依然有零星短暫雨。

受東北季風持續影響，基隆北海岸、宜花東27日仍持續有零星短暫雨勢，花東山區為午後零星短暫雨，且花東山區的天氣將維持到28日。

明年1月溫度趨勢方面，賈新興預估，全台氣溫1月上旬較可能出現正常到略偏涼的情況，宜蘭降雨也略偏多。

