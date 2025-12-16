耶誕列車駛進花慈 兒科病房充滿笑聲

讓生病住院的孩子，也能享有歡樂過節的氣氛，致力兒童友善醫療的瑞信兒童醫療基金會，開啟2025耶誕歡樂列車，巡迴第三站來到花蓮慈院小兒科病房，攜手企業募集250分耶誕禮物，其中50分特別送給辛苦的醫護人員，為大小朋友帶來年末暖心驚喜。

經典的耶誕旋律，在小兒科病房響起，戴著紅帽、穿著紅咚咚衣服的熟悉人物，隨著音樂走進病房。

「可以給你一個禮物嗎，耶誕老公公送你禮物可以嗎，好。」

送愛到花東，致力於兒童友善醫療的瑞信兒童醫療基金會，耶誕歡樂列車巡迴第三站，今年來到花蓮慈院，為孩子帶來200分暖心禮物。

瑞信兒童醫療基金會董事長 吳春福：「我們希望在一些節日，給兒童帶來一些歡樂、希望，甚至一種享受當下的感覺。」

「耶誕快樂，祝你平安。」

民眾 施女士：「我覺得這活動滿有意義的，然後收到禮物也很開心，希望醫護人員就是，能夠天天都很開心，然後得到更好的照顧。」

不只小朋友收到禮物，辛苦的醫護人員，同樣收到驚喜。

「我們特別準備了部分的禮物，給所有的護理人員，太感謝了。」

「祝福你耶誕快樂。」

花蓮慈院兒科病房護理長 李依蓉：「我們還是希望，可以把孩子，原先有的快樂笑容，帶給孩子，然後也不希望，他們因為生病了，就失去了這個笑容。」

「準備開車囉，開車囉，走囉。」

「你有看過耶誕老公公嗎，可以。」

把歡樂的氛圍，一一帶給住院孩子，祈願早日康復、平安健康。

「耶誕快樂。」

