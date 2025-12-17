▲耶誕前夕報佳音，真善美協會走進中彰榮家溫馨傳愛。（圖／中彰榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】節目首先由林利恆弟兄帶動唱登場，隨著音符及身體律動傳遞耶穌福音及感恩神賜福。接續，在葉牧師的引領下，教會唱詩班帶來帶動唱、詩歌演唱及原住民歌舞等一系列精采表演，今年該協會特別邀請遠自桃園的亞東劇團帶來溫馨勵志之小木偶戲劇演出，鼓勵大家活一天愛一天，靈性的關懷如同暖流般注入長輩心中，席間長輩掌聲不絕於耳。最後，在教會唱詩班的領唱下，全體住民長輩們起立高唱「普世歡騰」，為自己奉獻一生守護及熱愛的國家，獻上最敬禮。

中彰榮家家副主任陳靖儒表示，真善美協會是由一群「敬虔愛主」的基督徒所共同組成的社會公益團體，他們常年關懷本家長輩的生活起居，更是長輩們心靈的領航員，一路引導長輩走向「真、善、美」的喜樂境界。同時誠心感謝真善美協會每週撥冗到家區主持禮拜活動，豐富了長輩的精神生活。

長輩林伯伯說到，每年參加聖誕活動，看到真善美協會的表演都非常感動，尤其這些熱心的志工們在百忙中，來到榮家為我們服務，心裡相當激動及感謝。活動過後，榮家長輩紛紛給予真善美的志工們讚美及感謝，帶著溫馨及滿懷感動的笑容離開現場，也為今天精彩的表演畫下完美的句點。