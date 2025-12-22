耶誕前夕變天！專家：低溫下探到「這數字」、3000公尺高山有望降雪

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今（22）日在臉書指出，東北季風將自週三起再度增強並影響至週末，全台天氣轉濕冷。週三至週四雲量與水氣增加，中北部、東部轉為陰雨天氣，夜間至清晨低溫明顯，各地約12至15度，台北測站低溫有接近14度機會。由於冷空氣搭配水氣，2000公尺以上高山有結冰、結霜風險，3000公尺以上山區更不排除降雪。

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今日在臉書指出，目前台灣仍維持東北季風影響，但強度正逐漸減弱，環境轉為偏東風，不過從週三開始，東北季風將再度增強，並一路影響至週末。

薛皓天表示，今天水氣已較前幾天減少，但雲量仍偏多，桃園以北、東北部及東南部大致為多雲到陰天，迎風面的東北部仍有零星短暫雨，其餘地區則為多雲到晴。氣溫方面，今天清晨低溫相當明顯，最低溫出現在苗栗公館及南投名間、中寮，僅12.5度，西半部普遍落在12至15度，北部及東部低溫約15至17度，早晚感受偏冷，日夜溫差仍大。

本日亞洲地面天氣圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

白天起西半部氣溫逐漸回升，高溫約24至27度，新竹以北及宜花地區則約21至23度，不過入夜後風向轉為偏東，東北部及東部迎風面仍有局部短暫陣雨，晚歸民眾仍要留意濕冷天氣。

至於明天，薛皓天指出，將轉為高壓迴流的偏東風環境，水氣進一步減少，僅東北部及東部仍為多雲、偶有零星短暫雨，其餘地區天氣轉晴到多雲，白天陽光露臉，各地高溫回升至24至28度，大台北及南部甚至會略感偏熱。不過夜間至清晨因輻射冷卻影響，西部日夜溫差明顯，局部地區低溫仍可能下探至12度左右，各地普遍低溫約13至15度，清晨外出仍有冷意。

本週亞洲雲雨圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

接著，薛皓天分析，週三起東北季風再度增強，中層雲系通過，雲量與水氣同步增加，中北部及東部將轉為陰天並出現陣雨，中部以南則以多雲為主，晚間近山區局部可能有零星短暫雨。氣溫方面，北部及東部白天高溫降至22至23度，夜間低溫約14至16度，中南部清晨低溫則約13至15度。

同時，他也進一步推測，週四耶誕節，東北季風強度仍偏強，各地水氣多、天氣濕冷，低溫普遍落在12至15度，台北測站清晨低溫甚至有接近14度的機會，是否達冷氣團等級仍需觀察。此外，因冷空氣搭配水氣，2000公尺以上高山有結冰或結霜風險，3000公尺以上不排除降雪，前往山區民眾務必注意保暖與行車安全。

本週亞洲氣溫圖。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

最後，薛皓天表示，週五至週末持續受東北季風影響，清晨低溫仍明顯，西半部日夜溫差可能超過10度，民眾應多留意天氣變化，做好保暖措施，避免著涼。





