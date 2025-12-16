耶誕前夕走進偏鄉校園 元智外籍生用英語與文化點亮童心

元智大學人文社會學院英語學士班學生前往桃園市觀音區保生國小，舉辦「聖誕英語活動」





耶誕佳節將至，元智大學人文社會學院英語學士班學生前往桃園市觀音區保生國小，舉辦一年一度的「聖誕英語活動」，透過寓教於樂的方式，為偏鄉學童帶來充滿歡笑與溫度的節慶體驗，也讓校園洋溢濃厚的國際交流氛圍。

今年活動吸引多國學生熱情參與，來自日本、越南、泰國、緬甸、蒙古、印尼、吉爾吉斯、史瓦帝尼王國、聖克里斯多福及尼維斯、海地等多個國家。跨國學生攜手走進偏鄉校園，與學童交流互動，不僅拓展孩子們的國際視野，也為校園注入豐富而多元的文化能量；對參與的大學生而言，此次服務學習更是一段難得的歷程，讓他們在實際教學與互動中累積跨文化溝通能力與英語教學的實務經驗。

廣告 廣告

元智大學人文社會學院英語學士班學生前往桃園市觀音區保生國小，舉辦「聖誕英語活動」。

活動以聖誕節為主題，規劃一系列英語互動遊戲。「Musical Passing Game」透過音樂與肢體律動迅速拉近彼此距離；「Christmas Bingo」結合聖誕相關英語單字，讓學童在遊戲中輕鬆學習英文；「Christmas Tree Craft」則引導孩子動手繪畫、裝飾聖誕樹，培養創意與表達能力。活動過程笑聲不斷，現場氣氛溫馨熱絡。

來自日本的矢同學表示，孩子們在接觸不同語言與文化時展現出自然的好奇心，讓他深刻感受到文化交流的力量，也拓展了自身的國際視野。來自史瓦帝尼王國的喜同學則提到，能與孩子們一同慶祝聖誕節，是一段難得且感動人心的跨文化經驗。來自越南的胡同學則指出，活動讓他體會到文化差異並不會阻礙交流，只要有陪伴、耐心與互動，就能為孩子帶來快樂與自信；同時也學習到如何與幼兒溝通及與不同文化背景的志工合作。印尼籍的左同學則分享，孩子們對聖誕節與外國文化展現高度好奇，彼此協助翻譯、互相理解，讓語言成為交流的橋梁。

學童在遊戲中輕鬆學習英文

活動尾聲，元智學生特別準備親手製作的串珠手鍊，贈送給每位學童，為此次教學服務畫下溫暖句點。多位學童開心表示，非常喜歡與外籍大哥哥、大姊姊一起玩遊戲、學英文，也期待未來能再次相見。

學童在遊戲中輕鬆學習英文

元智大學人社院英語學士班主任陳勁甫表示，「聖誕英語活動」自民國108年起持續推動，今年已邁入第七年，展現學生長期投入偏鄉服務、實踐大學社會責任的具體行動。未來將持續結合英語教育與多元文化特色，推動回饋社會的教育與服務計畫，深化大學與社區的連結，培育具備國際視野與社會責任感的優秀人才。



更多新聞推薦

● 黎智英遭判違《港版國安法》成立 民進黨：「相信習近平」恐讓台灣淪「威權修羅場」