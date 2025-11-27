耶誕力拚進帳2200萬 85度C節慶蛋糕8折 加碼抽JELLYCAT娃娃

85度C耶誕檔期推4款切片、3款整模蛋糕。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

耶誕節倒數，連鎖咖啡店節慶商品陸續出籠，85度C推出點綴耶誕裝飾的蛋糕，滿足視覺味覺享受，限時購買再享8折優惠，還能參加JELLYCAT娃娃抽獎，預估今年檔期將販售19萬個蛋糕，銷售金額達2200萬元；星巴克以大人系糕點和最有話題性的甜品迎接耶誕，透過深度美味力拼成為咖啡的最佳拍檔。

85度C今年耶誕切片小蛋糕包括「甜蜜聖誕」、「聖誕雪莓」的柔和果香，到「星願聖誕樹」、「聖誕帽」的可愛造型，以及3款整模主題蛋糕「聖誕精靈」、「熊抱聖誕」、「麋鹿黑森林」，每款皆充滿節日的幸福氛圍，即日起到12月25日，主題款切片蛋糕第2件8折，85 Cafe App註冊會員購買主題款整模蛋糕，結帳報會員電話自動抽JELLYCAT娃娃（不挑款）共10位。

廣告 廣告

85度C「甜蜜聖誕」66元（左）、「星願聖誕樹」75元。（85度C提供／朱世凱台北傳真）

85度C也預告12月19日到12月25日將推出指定長條蛋糕任選2條特價359元，12月24日平安夜當天，全台門市還有大杯咖啡系列第2杯特價30元，當天85度C麵包坊全品項麵包第2件半價。

星巴克「栗子可可提拉米蘇」，170元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克「開心果布丁」，80元。（星巴克提供／朱世凱台北傳真）

星巴克耶誕推薦大人系甜點「栗子可可提拉米蘇」，以奶油餅乾碎塊為底，將馬斯卡邦乳酪混入栗子丁，中間夾上一層沾了咖啡酒糖的手指餅乾，上方抹上一層栗子泥，最後刨上巧克力碎與栗子粒。口感風味層次豐富；另有經典千層薄餅推新風味「開心果巧克力千層薄餅」，層層千層薄餅中夾入濃郁巧克力鮮奶油，再抹上兩層帶有核果香氣的開心果甘納許，風味口感香濃滑順。

星巴克每年必推出的布丁，本次推新風味「開心果布丁」，滑嫩的雞蛋布丁中混入開心果醬，底層灌入巧克力醬甜寵味蕾；「潘娜朵尼麵包禮」，麵包質地濕潤、奶油香氣濃郁，內餡融合無花果乾、橙皮酒漬葡萄、糖漬橘丁與核桃，香甜中帶果香層次，口感綿密鬆軟。

更多中時新聞網報導

運動部》李洋立院首報告 接招談大谷

黃于庭明星臉 王彩樺不擔心女兒戀愛

施暴台鐵員工 立委提案增刑責