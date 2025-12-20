耶誕味濃!黃偉哲逛海安糖果日

市長黃偉哲、台電副總經理陳銘樹與節電吉祥物「電寶」共同宣傳節電政策。 （記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

「糖果森林海安聖誕日」二十日在海安商圈熱鬧登場，市長黃偉哲走訪市集攤位，為活動揭開序幕；台電推出聖誕節限定「節電列車」專區，完成節電趣味闖關即可兌換好禮，拍照打卡更加碼送限量「聖誕鹿角造型頭飾」

黃偉哲表示，台南的聖誕節活動年年升級、處處精彩，海安商圈規劃市集與表演活動，讓整座城市從商圈到舞台、從白天到夜晚都充滿節慶氛圍。

裝扮華麗的「聖誕變裝騎士」重機遊行，展現台南獨有的街頭文化與城市活力；超萌的「台電寶寶」與聖誕老人驚喜現身，與海安路沿線店家及民眾近距離互動，打造海安路為一場大型嘉年華會。

另外，「虎翔市集」攜手海安路周邊店家，推出各式人氣美食、手作商品與期間限定的聖誕好物，無論是尋找特色小物或品嘗在地美食，都能一次滿足。

結合永續理念，海安商圈設置二手市集推廣以物換物與環保消費，並攜手台電宣導「節電永續」，發放限量鹿角頭飾與環保竹編飲料提袋；現場亦設有浪浪領養專區，推廣「領養代替購買」，以及「兒童超跑」體驗區，讓親子家庭在安全封閉路段共享歡樂時光。