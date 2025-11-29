耶誕喜劇／「豆豆先生」獨自搞定嬰兒？蜜雪兒菲佛遭全家丟下

豆豆先生飾演者羅溫艾金森即將帶來全新耶誕喜劇作品，儘管已年屆70歲，仍在《人來瘋：奇寶過招》中擔綱主演，飾演需獨自照顧嬰兒的角色。除此之外，耶誕檔期還有多部類似題材作品推出，包括蜜雪兒菲佛主演的《唉，好歡樂》，劇中她飾演被全家遺忘在家的母親，決定獨自出門享受耶誕氛圍；以及奧莉維亞霍爾特主演的《偷心響叮噹》，描述一場發生在百貨公司的耶誕搶劫，卻意外擦出愛火的故事。

「豆豆先生」新作《人來瘋：奇寶過招》。（圖／NETFLIX提供）

羅溫艾金森在新作《人來瘋：奇寶過招》中，再度展現他的喜劇才華。這位大家熟悉的豆豆先生，在劇中飾演一位名叫賓利的角色，雖然已經70歲高齡，卻在耶誕前夕接下了一項艱鉅任務。賓利需要照顧學校裡沒人接走的嬰兒，同時還要保護一座豪宅，這樣的雙重挑戰讓人不禁為他捏一把冷汗。這部作品是羅溫艾金森繼2022年演出喜劇《人來蜂》後的最新力作，恰巧搭上耶誕節檔期推出。

年末賀歲喜劇《唉，好歡樂》將在PRIME VIDEO上架。（圖／取自prime video）

另一部備受期待的耶誕題材作品《唉，好歡樂》，則由蜜雪兒菲佛擔綱主演。劇中描述一家人準備出遊，卻意外地將平時負責打理大小事的母親（蜜雪兒菲佛飾演）遺忘在家。這位被全家忘記的母親，心裡雖然受到打擊，但決定把握機會，獨自出門過節，為自己創造不一樣的耶誕體驗。這部作品集結了陳冲、克羅伊摩蕾茲等知名演員，為傳統上象徵家庭團聚的耶誕節賦予全新意義。

《偷心響叮噹》描述搶劫案也能擦出愛的火花！。（圖／NETFLIX提供）

《偷心響叮噹》則將耶誕節描繪得更加另類。奧莉維亞霍爾特在劇中飾演一位計畫在百貨公司進行搶劫的角色，她的目標是斯特林的頂樓公寓，裡面據說藏有約50萬英鎊。在搶劫過程中，她遇見了男主角康納斯溫德爾斯，兩人從共同的目標出發，逐漸擦出愛的火花。這部作品將浪漫元素與犯罪情節巧妙結合，呈現出一段來之不易的戀情。

