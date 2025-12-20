耶誕在南科晚會溫馨登場 傳達與自然共好理念

2025耶誕在南科耶誕晚會於臺南園區行政大樓前廣場歡樂登場，以自然生態、友善環境為核心主題，傳遞「與自然共好」理念。（記者李嘉祥攝）

「2025耶誕在南科」耶誕晚會晚間於臺南園區行政大樓前廣場歡樂登場，今年以自然生態、友善環境為核心主題，傳遞「與自然共好」的理念，南科管理局長鄭秀絨與眾人一同揭開晚會序幕，並邀請園區夥伴與周邊民眾提前歡度溫馨耶誕夜，希望在節慶氛圍中讓大家看見這片土地蘊藏的生命力，也能更加認識南科鳥類生態的珍貴與獨特。

晚會活動安排闖關遊戲與小朋友互動，理解友善生態環境的重要性，另也提供多種在地特色美食；表演節目豐富多元，有南科實中國小部管樂團、合唱團及直笛團譜出的音樂饗宴，以及園區企業聯華電子－半調子樂團的精彩演出，最後壓軸由極限火舞團帶來熱力四射的火舞秀，點亮南科園區注入年節新氣象，場邊還有專為親子設計的遊樂設施飛羽旋轉杯杯，讓大小朋友們一起同樂。

南科管理局於園區佈置史上最高15公尺高的耶誕樹以及應景的年節燈飾，透過光影裝置、主題燈飾與互動式體驗，延伸出一段寓教於樂的生態旅程，也將南科生態之美帶到光影裡，深化對南科鳥類多樣性的認識，表達出對自然保護的理念，讓南科耶誕活動不僅溫馨美麗，也具有更深層的教育意義，陪伴著園區夥伴一起歡慶耶誕節及迎接璀璨2026年的到來。

南科管理局長鄭秀絨表示，管理局持續與台灣世界展望會、財團法人天主教臺南市私立蘆葦啟智中心、臺南市政府社會局及高雄市政府社會局合作推動公益活動，以「在地關懷，讓愛紮根」為宗旨，園區企業每年均熱烈響應，給予園區周邊資源相對匱乏家庭之扶助與關懷，提供醫療急難救助、孩童早期療育，協助解決生活困境；今年晚會也邀請群創光電南科廠、緯穎智造、金穎生物科技南科分公司設置公益攤位，並捐出義賣所得，號召南科人與公益同在，匯聚愛心共創在地美好生活。

南科管理局指出，所有燈飾布置將繼續閃亮至2026年1月31日，歡迎各界民眾到臺南及高雄園區賞燈打卡拍照，共同記錄燈飾下美好溫馨的感動時刻。