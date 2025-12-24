耶誕城不只在板橋？ 蘇巧慧拋「輪流舉辦」構想：給我時間 新北一定超過高雄

民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧今日接受網路節目Yahoo《齊有此理》主持人王時齊訪問。 圖：YahooTV提供

[Newtalk新聞] 新北耶誕城一到舉辦期間，往往成為新聞話題，包括人流、車流及在地居民生活品質下降等，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（24）日認為，大型活動是為了帶動經濟與促進城市認同，若新北各區能輪流舉辦，也是可以討論的方向，她也發下豪語「若她執掌新北，給她時間定能超越高雄」。

民進黨提名新北市長參選人、立委蘇巧慧今日接受網路節目 Yahoo《齊有此理》主持人王時齊訪問。

蘇巧慧首先提到，若有機會當新北市長，板橋耶誕城應該要調整，包括期間、區域位置、設計主題，是否能包含新北或板橋的城市意象這三大塊應概是要被處理的。此外，新北有 28 區也會希望利用耶誕節有創造當地故事創造商機，因此她提到，「是否能夠輪流辦」。

「大型活動是為了帶動當地經濟、促進城市認同」，蘇巧慧認為，耶誕城已變成新北標章，那麼耶誕城在新北各區輪流辦理也是一種可以討論的方向。她也幽默地說，「叮叮噹、叮叮噹，每一次噹到不同地方去」。

蘇巧慧提到，除了耶誕城外，新北可以說的故事太多了，春夏秋冬季節不同，也會有不同狀態。如同過去老縣長蘇貞昌的「一鄉鎮一特色」，也因為貢寮海洋音樂祭認識了貢寮，因為天燈認識平溪；因為風箏認識了石門；更不用說鶯歌陶瓷嘉年華。

她進一步說，每個地方都有獨特的故事，現在有沒有機會再把資源重新放置到這些地區去，讓它們說自己的故事。新北特色是有山、有河、有海，更包含有城市、鄉村、新興區，真的有太多可以講的故事。

王時齊說到，板橋歡樂耶誕城就是個活動，沒有讓新北市全部均分到，連結感不夠多、利益沒有均分。蘇巧慧也表示，現在產生的正面效益不夠，負面車流反而讓大眾詬病。

王時齊再補充說，除了塞車外，也沒有凸顯出城市的獨特敢，例如高雄城市獨特感有海，連結深度不一樣，凸顯出與其他城市的差別。蘇巧慧為此發下豪語，明明新北有條件，給我們時間與速度，未來新北市一定可以超過高雄！

