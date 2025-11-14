耶誕城今登場！ 新北警啟動「科技防衛網」 警犬、騎警隊全出動

新北耶誕城今盛大開幕，警犬隊也加入維安嚴正以待。（圖／翻攝畫面）

萬眾矚目的「2025 新北歡樂耶誕城」於14日晚間盛大開城，侯友宜市長親自主持點燈儀式，迎接年度盛會。為確保活動安全與交通順暢，新北市警察局全面啟動高科技維安，整合警犬隊、鑑識人員、騎警隊及無人機等多元警力，並透過「整合智慧交通系統」，建立完善的「耶誕科技防衛網」，確保廣大市民與遊客能安心享受節慶氣氛。

騎警隊也加入街頭巡防行列。（圖／翻攝畫面）

新北市警局透過智慧交通系統，結合各局處監視器、空拍機影像及手機人潮訊號，即時掌握會場及周邊道路狀況。若發生壅塞或突發事件，警方能迅速調度警力進行疏導，騎警隊也同步執行巡邏與交通引導。

此外，警方與交通局交控中心密切協作，對縣民大道、文化路、中山路等重要路口進行號誌連鎖及動態調整，以緩解車流。市民廣場周邊路口則啟用行人專用時相，並依據人潮量機動調整號誌秒數，保障交通與行人安全。

在人潮管理方面，警方與觀光旅遊局分析人潮流向，分階段啟動分流機制，並加派警力在板橋車站及捷運站進行引導，降低踩踏風險。會場內也部署了防踩踏維安警力。新北警透過高科技設備與專業警力的協同運作，全面護航耶誕城首日開城盛會，展現科技警政守護市民的強大力量。

