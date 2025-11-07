耶誕城傳停辦「孩子難過到哭」 侯友宜允諾續辦：打造國際IP

新北歡樂耶誕城自民國110年開辦以來，迄今邁入第13屆，從地區性活動到現在的國際亮點活動，將城市結合耶誕節歡樂氣氛，促進周邊商圈發展。（圖／新北市政府）

「新北歡樂耶誕城」為新北市年度三大活動之一，每年吸引大量國內外遊客造訪。國民黨議員劉美芳表示，過去板橋居民曾抱怨活動期間交通雍塞，但近年已明顯改善；議員呂家愷建議，可擴大IP影響力，帶動淡海、三鶯地區經濟發展。新北市長侯友宜說，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，市府持續掌控交通狀況，目前交通非常順暢。

今年11月14日登場，直到12月28日閉幕，共45天。由於活動期間，造成板橋地區大塞車，居民譏為「新北撒旦城」，並有人高喊停辦。

劉美芳表示，多數板橋居民其實非常喜歡耶誕城，活動已成為國際級品牌與地方驕傲，市府建立國際品牌不易，絕不能停辦。議員林國春說，近期接到家長來電反映「新北歡樂耶誕城明年即將停辦，孩子非常不捨，甚至難過到哭了。」

呂家愷說，新北歡樂耶誕城已是國際知名IP，為擴大影響力，市府可如《火影忍者》裡的「影分身之術」，移到淡海或三鶯地區舉辦。民進黨議員顏蔚慈說，耶誕城是否有移地到未辦過的行政區舉辦，三重大都會公園是不錯的地點。

新北市長侯友宜表示，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，明年不僅不會停辦，還會用國際IP呈現，絕不會讓孩子哭，要讓他們在耶誕城歡樂。（高鈞麟攝）

針對議員建議，侯友宜表示，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，明年不僅不會停辦，還會用國際IP呈現，絕不會讓孩子哭，要讓他們在耶誕城歡樂。此外，市府在交通規畫上會充分聆聽在地居民意見，持續做好配套措施，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而略顯壅塞，其他路段交通皆穩定順暢；市府將持續優化措施，讓市民與遊客能安心參與活動。

