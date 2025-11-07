耶誕城傳停辦「孩子難過到哭」 侯友宜允諾續辦：打造國際IP
「新北歡樂耶誕城」為新北市年度三大活動之一，每年吸引大量國內外遊客造訪。國民黨議員劉美芳表示，過去板橋居民曾抱怨活動期間交通雍塞，但近年已明顯改善；議員呂家愷建議，可擴大IP影響力，帶動淡海、三鶯地區經濟發展。新北市長侯友宜說，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，市府持續掌控交通狀況，目前交通非常順暢。
新北歡樂耶誕城自民國110年開辦以來，迄今邁入第13屆，從地區性活動到現在的國際亮點活動，將城市結合耶誕節歡樂氣氛，促進周邊商圈發展。今年11月14日登場，直到12月28日閉幕，共45天。由於活動期間，造成板橋地區大塞車，居民譏為「新北撒旦城」，並有人高喊停辦。
劉美芳表示，多數板橋居民其實非常喜歡耶誕城，活動已成為國際級品牌與地方驕傲，市府建立國際品牌不易，絕不能停辦。議員林國春說，近期接到家長來電反映「新北歡樂耶誕城明年即將停辦，孩子非常不捨，甚至難過到哭了。」
呂家愷說，新北歡樂耶誕城已是國際知名IP，為擴大影響力，市府可如《火影忍者》裡的「影分身之術」，移到淡海或三鶯地區舉辦。民進黨議員顏蔚慈說，耶誕城是否有移地到未辦過的行政區舉辦，三重大都會公園是不錯的地點。
針對議員建議，侯友宜表示，「新北歡樂耶誕城」已是國際品牌，明年不僅不會停辦，還會用國際IP呈現，絕不會讓孩子哭，要讓他們在耶誕城歡樂。此外，市府在交通規畫上會充分聆聽在地居民意見，持續做好配套措施，這幾年僅在板橋車站周邊因分流而略顯壅塞，其他路段交通皆穩定順暢；市府將持續優化措施，讓市民與遊客能安心參與活動。
更多中時新聞網報導
安妮獲頒亞洲模特兒之星謝台灣
NBA》錫安威廉森又掛彩 考驗鵜鶘耐性
解除「廚餘禁餵」 陳駿季：須達成3前提
其他人也在看
志工好心釀禍！基隆藝術展「灰塵作品」遭擦拭 創作者：意外成為新契機
基隆美術館當代藝術特展發生一起意外事件，一位志工在展場巡視時，將藝術家陳松志作品鏡面上刻意附著的灰塵誤認為髒污，用衛生紙進行擦拭清潔，導致作品遭到毀損且難以恢復原貌。這件藝術品原意是透過灰塵表現時間的積累與轉瞬即逝的概念，但因志工對作品寓意理解不足，造成了這起令人遺憾的藝術品損毀事件。文化觀光局已向藝術家致歉並研議後續補救措施。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
2025新社花海暨臺中國際花毯節11/8起登場，飛天小女警主題裝置、接駁車交通管制資訊一次看！
中台灣最盛大的花卉慶典「2025新社花海暨台中國際花毯節－花開三盛事：花海、花毯、中農展售會」，將於11/8～11/30盛大登場！此次活動為期23天，橫跨4個週末假日，在新社區種苗改良繁殖場二苗圃繽紛開展。這屆花卉展區突破以往，裝置設計以卡通頻道的「飛天小女警」為靈感，精心打造2公頃絕美花毯，是前所未見的花卉盛宴。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
台大推首部兒童醫療短片 細膩記錄兒醫價值與初心
在少子化與醫療人力挑戰日益嚴峻的時代，臺大醫院兒童醫院推出首部兒童醫療短片〈只有兒科才有的風景〉。影片於今(5)日正式發布，以溫柔細膩鏡頭記錄兒科醫療團隊的日常與信念，呈現臺大醫院兒童醫院的兒科醫師們如何以專業、耐心與愛心，讓「希望的種子」在這片土地上生根、發芽、綻放。中天新聞網 ・ 1 天前
南投「懸日」現身倒數2天！ 市府宣布：民族路11月8日下午「封街2小時」
南投市公所指出，今年11月7日立冬，預估6日、7日、8日3天都有機會看見台版「曼哈頓懸日」，其中以8日夕陽剛好落在街道接近正中央的位置，視角最佳，推估8日下午4時44分至5時4分是最佳觀賞時間，因此公所舉行「封街追懸日」活動，讓民眾能安心、安全地欣賞魔幻景致，也呼籲參...CTWANT ・ 17 小時前
2025士林官邸菊展，15展區菊藝獻秋美 12場五感體驗，今(5)日起手刀報名！
菊展檔案照(攝影：洪書瑱)【旅遊經洪書瑱報導】秋天賞花，除了「楓」、「芒」外露外，事實上在北台灣賞菊旅遊經 ・ 1 天前
建國科大美容系驚豔彰化火車站 預告《無盡視界》畢業成果展
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】建國科大美容系今（7）日於台中火車站與彰化火車站舉辦創意快閃活動，由日間部互傳媒 ・ 26 分鐘前
ITF台北國際旅展今開幕 「漾．新北」限量好康一次到位
記者蔡琇惠／新北報導 2025 ITF台北國際旅展今（7）日於台北南港展覽館盛大開幕…中華日報 ・ 1 小時前
南應大生活服務產業系配合校慶辦設計競賽 激發創意設計潛能
台南應用科技大學生活服務產業系配合創校61週年校慶週舉辦「2025全國生活美學收納空間創意設計競賽」，吸引來自員林家商、東港海事學校、北門農工、玉井高中等多所學校參加，競賽結果，高中職組由員林家商家政科學生楊媛雰榮獲第一名。南應大表示，此項競賽以全國高中職家政群生活應用類、農業群、餐飲群及設計群在校學生為主要對象，主題分為「生活應用收納實作」及「收納用品創意設計」二大方向，結合創意設計與務實應用，除推廣生活美學理念，也激發學生創意設計潛能，並透過與業界專家的互動交流拓展職涯視野，提升美學實踐與問題解決能力。為展現競賽專業性，校方特邀請台灣無印良品股份有限公司人資部長林欣韻、台灣收納整理發展協會理事長謝佳靜、中華國際能量空間整理師協會理事長朱靜珊等多位業界重量級人士擔任評審 ...台灣新生報 ・ 1 天前
夢幻懸日來了！11/8南投2路段封街交管 賞日時間、特色活動一次看
[Newtalk新聞] 每年到了節氣「立冬」前後，南投市民族路會出現夕陽高掛長街的懸日美景，對此，南投市公所指出，今年最佳觀賞懸日時間，推測在6至8日下午4點44分到5點4分，8日下午3點到5點10分將於民族路和公園街封街追管制，當天還會有迷你市集，會有攤商、餐車、音樂表演，讓大家安心追懸日。 南投市公所表示，今年立冬是11月7日，依據往年經驗，6、7、8日都可追懸日，這次最佳觀賞懸日時間，推測在下午4點44分到5點4分，為了讓大家安心追日，公所將在8日下午3點到5點10分，於民族路(從大同街到南陽路)及公園街(從民權街到龍井街)實施封街管制。 對此，南投市長張嘉哲也在臉書上指出，封街追懸日，已經是南投人的傳統，因此為了確保大家安全無虞、安心欣賞此畫面，今年不僅一樣會封街，還特別安排迷你市集，邀請美食攤商、餐車，還有音樂表演，陪伴大家度過這美好時光；另外他也提醒，太陽光在懸日時幾乎正對眼睛，即使日落時亮度稍弱，長時間直視仍可能傷害視網膜，千萬不要直接用眼睛盯著太陽。查看原文更多Newtalk新聞報導非洲豬瘟暫解禁！卓揆喊話：周末起 安心購買大吃豬肉及其製品快訊》防疫非洲豬瘟不利 台中市新頭殼 ・ 23 小時前
2025最震撼IP沉浸互動展 《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅》夢幻登場
【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】今年秋冬最受矚目的科技光影互動展《愛麗絲拯救仙境：沉浸之旅－台北站》將於1互傳媒 ・ 1 天前
扶輪公益網攜手企業暖捐助輔大醫院 行動鼓勵第一線醫護
國際扶輪3490地區扶輪公益網攜手多家企業今（6）天聯合捐贈衣物物資給輔仁大學附設醫院，實質愛心投入弱勢關懷與醫療支持行動，為醫護人員送上最實際的溫暖與鼓勵。扶輪公益網主委葉淑麗表示，公益不只是一次性的捐助，而是持續的關懷，感謝企業夥伴讓社會更有溫度。自由時報 ・ 1 天前
澎湖醫院「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍
衛生福利部澎湖醫院於衛生福利部所屬醫院舉辦「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，榮登雙料冠軍，展現部澎在病人安全與長期照護品質管理上的卓越成果與持續精進的決心。此次「病安稽核分享觀摩會」旨在促進各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化自由時報 ・ 1 天前
「鄒伙玩」嘉義縣亮相2025 ITF旅展 原鄉體驗與超值抽獎等你來！
【互傳媒／記者 張學宜／嘉義 報導】2025 ITF台北國際旅展11月7日至10日將在南港展覽館盛大登場，嘉義互傳媒 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
柯蕭爆料！奪冠當下以為被追平 被提醒「我們贏了」才停止熱身
體育中心/蔡晴景報導洛杉磯道奇在世界大賽第七戰擊敗多倫多藍鳥，成功蟬聯冠軍，封王後成員們上一檔由貝茲（Mookie Betts）主持的節目，一起回顧系列賽。其中準名人堂強投柯蕭（Clayton Kershaw）爆料，奪冠當下他完全搞不清楚狀況，是靠隊友提醒才知道比賽已經結束。FTV Sports ・ 3 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 3 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
下週有望颱風假？鳳凰颱風鬼轉撲台 最新路徑曝光了
即時中心／林耿郁報導今（7）天各地大多為晴到多雲的天氣，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，偶有零星短暫雨，午後中南部山區，也有零星降雨機率。民視 ・ 3 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 3 小時前