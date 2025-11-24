耶誕城歡樂點亮新北 暖心動線守護每位來訪旅人
（記者陳志仁／新北報導）「2025新北歡樂耶誕城」自開城以來，目前累積參與人次已突破160萬，吸引全臺民眾湧入板橋，感受繽紛馬戲主題燈飾、創意美食市集及多元系列活動，充滿濃厚節慶氣息；面對龐大人潮，新北市政府於警察、義交、觀旅局與交通局等單位合作下，整體交通運作順暢。
為因應持續成長的遊客量，市府啟動跨局處交通疏導機制，派遣警察及義交於周邊路口加強引導，並依現場狀況彈性調整動線，降低壅塞風險，市府也呼籲遊客多利用大眾運輸前往會場；板橋站為三鐵共構樞紐，旅客可搭乘高鐵、臺鐵、捷運板南線及環狀線抵達，亦有多條公車路線行經活動範圍，只要搭乘標示「經新北歡樂耶誕城」之公車即可快速到達。
為維護交通與行人安全，市府同步公告交通管制措施。縣民大道與新站路口往土城方向，活動期間每日15時至23時禁止左轉進入新站路；周邊人行道每日16時至23時禁止自行車騎行，維持步行動線順暢。路邊停車部分，新站路（大遠百側）與新府路（小遠百側）黃線區域，自每日7時至23時禁止停車，提醒駕駛朋友務必留意規範避免受罰。
此外，活動周邊YouBike站點同步調整營運，包括新北市政府（新站路）及（新府路）站點每日15時至24時暫停取還車，板橋公車站則全天候暫停服務，建議民眾提前規劃借還車地點。
新北市政府觀光旅遊局說，2025新北歡樂耶誕城將持續至12月28日，歡迎民眾把握年末佳節走入璀璨馬戲主題城市，感受冬季專屬的歡樂氣息。市府也提醒民眾遵守交通管制並多加利用大眾運輸，共同維護活動品質，讓每位遊客都能平安、順利、愉快地享受耶誕城的美好；更多活動的資訊，可至新北市觀光旅遊網及官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。
