生活中心／綜合報導

2025新北歡樂耶誕城"巨星耶誕演唱會"，14號來到第二天，一樣是超華麗卡司，吸引大批歌迷到場，包含告五人、鼓鼓呂思緯、婁峻碩和動力火車等等，讓歌迷尖叫聲不斷，嗨翻全場。

告五人"愛人錯過"：「走過路過沒遇過，回頭轉頭還是錯，你我不曾感受過，相撞在街口相撞在街口，你媽沒有告訴你。」朗朗上口的旋律，台下歌迷邊聽邊唱，如癡如醉，2025新北歡樂耶誕城"巨星耶誕演唱會"14號來到第二天，一連九組人氣歌手演出，歌迷嗨翻。

耶誕城演唱會Day2 動力火車.告五人輪番嗨唱 上萬人擠爆

新北歡樂耶誕城耶誕演唱會第二天，鼓鼓呂思緯和蕭秉治合體嗨跳射手。（圖／TVBS提供）

歌手 呂思緯vs.蕭秉治"射手"：「Let's rock'n'roll 殺千刀的身手！」鼓鼓呂思緯和蕭秉治在耶誕城合體"神射手"，完全炒熱現場氣氛，還有動力火車壓軸登場。

新北歡樂耶誕城耶誕演唱會第二天，動力火車壓軸登場。（圖／TVBS提供）

樂團動力火車"我很好騙"：「我很好騙，只需要動用幾滴眼淚，就會深陷才剛掙脫的那場夢魘，笨到極點，再爛的謊言都視而不見，我根本活該被騙。」就算冷氣團來襲，耶誕城演唱會歡樂十足，陪伴上萬觀眾度過最HIGH周末夜晚。

















