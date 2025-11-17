耶誕城熱鬧登場 公益演出傳遞愛與希望

圖/TVBS

一年一度的新北耶誕城正式開跑，現場人潮滿滿、熱鬧繽紛，銀行團隊也攜手公益團體，以行動支持弱勢孩童登台演出，把回饋社會的理念化作實際關懷，讓活動多了一份溫暖力量。

年度盛會新北耶誕城熱鬧登場，今年活動除了繽紛燈飾與歡樂表演，銀行團隊特別邀請公益團體上台演出，用音樂傳遞愛與希望，為節慶增添溫度。

銀行總經理曾學智：「基於取之於社會用之於社會的理念，我們長期跟新北市政府，以及很多的社會團體、機關團體辦了很多的公益活動，今天的表演真的是讓我們這些天使們感覺到，只要有愛、有勇氣，就能夠閃閃發光。」

舞台上認真專注的演出，透過音樂傳遞自信，展現經過長時間練習的努力成果。

折翼天使樂團老師吳江明：「我們的小朋友大部分都是屬於，心智障礙或者是發展遲緩的孩子，所以學音樂對他們來說是非常困難的，能夠登上這個大舞台，對我們的孩子來說是一個非常大的鼓勵。」

以實際行動支持弱勢團體，讓耶誕城不只有視覺亮點，也成為展現社會包容與陪伴的城市盛會。

