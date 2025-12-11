耶誕城盛大開城！海山警強化犯防宣導 籲粉絲勿夜排佔位

海山分局準備多國語言版本的宣導看板，向外籍朋友進行「識詐及交通安全」等宣導。（圖／翻攝畫面）





2025新北歡樂耶誕城上（11）月14日盛大開城，每週末都有精彩活動，吸引大批民眾參與，轄區海山警分局除持續在現場交通疏導、維持秩序外，也派進行交安、犯罪預防宣導，使現場大小朋友能夠更加瞭解相關法規，共同守護平安耶誕城；此外，由於本週末就是耶誕城重頭戲「巨星演唱會」，海山警分局也呼籲粉絲們，切勿夜排佔位，應配合主辦單位的場地佈置與安全指引，避免影響其他行人或民眾的權益。

海山分局在耶誕城活動期間，為有效提升外籍朋友的安全意識，不定時至市民廣場及周邊路段，準備多國語言版本的宣導看板，由專業警力以淺顯易懂方式，向外籍朋友進行「識詐及交通安全」等宣導；現場也發放實用精美的宣導品，協助外籍朋友增進法律常識、提升識詐能力，特別提醒「假檢警、假投資」等常見的詐騙手法，避免因不諳法令而誤觸法網。

海山分局在耶誕城期間進行交通安全宣導。（圖／翻攝畫面）

由於本周末就是耶誕城重頭戲「巨星演唱會」，因市府廣場需進行舞台搭建架設及環境整理清潔，主辦單位觀光旅遊局為保障民眾安全與公平性考量，呼籲粉絲們週末的演唱會活動前禁止夜排佔位。

而海山分局也說，如有不聽勸導離開的民眾，屆時將由警察人員陪同主辦單位協助執行，避免發生衝突；也呼籲民眾配合主辦單位的場地佈置與安全指引，避免影響其他行人或民眾的權益。

海山分局呼籲粉絲們切勿夜排佔位。（圖／翻攝畫面）

