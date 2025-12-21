耶誕城萬人齊唱《平安夜》 侯：新北更好大家幸福安樂

《圖說》2025新北市耶誕平安晚會，市長侯友宜領銜市府團隊與各教會牧長、百人詩班向萬名遊客報佳音。〈民政局提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】2025新北市耶誕平安晚會從今〈21〉日下午的愛心園遊會到晚間的平安晚會，洋溢濃厚的耶誕氣氛，吸引大批民眾參與。晚間市長侯友宜領銜市府團隊與各教會牧長、百人詩班向萬名遊客報佳音，為城市送暖，與現場民眾一起唱和《普世歡騰》、《平安夜》、《是為了愛》等聖誕詩歌，嘹亮歌聲響遍耶誕城，傳遞愛與祝福。

侯友宜首先祝福大家平安並表示，每年在市民廣場跟大家歡聚平安夜，最重要就希望從耶誕氛圍讓我們幸福安樂，每個人都能夠平平安安，也讓這塊土地更好，尤其今天是冬至，恰好也是80年一次的天赦日，告訴我們從現在開始運在轉、事在好，人也會更好，藉著今天冬至，希望每個人能夠圓圓滿滿、平平安安，冬至福至，也藉著傳唱詩歌的力量，希望台灣、中華民國平安，每個人都能安居樂業。謝謝教會在新北市每個角落團結，讓新北市更好，並讓我們有機會齊聚在這裡為新北市民祈福。

《圖說》市長侯友宜與現場民眾一起唱和《平安夜》等聖誕詩歌，嘹亮歌聲響遍耶誕城，傳遞愛與祝福。〈民政局提供〉

民政局長林耀長指出，每年平安晚會參與人數眾多，都會開設緊急應變中心跨局處進駐因應，今日已安排數百名以上同仁及警力維護現場秩序，另教會亦加派30名男性同仁加強場內秩序維護及即時通報應變，同時為避免引發民眾不當連想和驚慌，舞台上原規劃之乾冰、噴煙等效果亦一併取消，讓民眾能安心歡渡耶誕佳節。

板橋福音堂張復民牧師表示，活動從下午的愛心園遊會開場，40個攤位包含中西美食、趣味兒童戲劇，還有福音解籤為民眾心靈導航，讓大家好吃、好玩，也能夠找到心中的明路。園遊會盈餘全數捐出做公益，將社會的溫暖分享給更多需要的人。

《圖說》侯友宜市長與現場民眾一起唱和聖誕詩歌二。〈民政局提供〉

此外，教會也募集了許多摸彩獎品，包括iphone17 、廚餘機、switch 2、矽膠摺疊杯、米、衛生紙等，超過1,900個獎品，民眾行善不只暖心，更能把好運帶回家，現場許多獲獎民眾都超開心。

平安晚會由實力派主持人白家綺、吳東諺聯手主持，歌唱選秀節目出道的林道遠、張文綺等歌手輪番演唱，還有牧師群分別以國語、台語和客語為新北市、台灣及北捷事件傷亡者祝禱，多元語言的祝禱，跨越界限，展現教會對這片土地的深切關懷。

《圖說》晚會現場也有市府員工化身為耶誕老公公和耶誕女孩，和平安虎一起向民眾發糖果，傳遞喜樂給更多的人。〈民政局提供〉

此外，為了響應愛心義舉，民眾現場購買園遊券，並加入「新北民政保平安」臉書粉絲專業按讚、留言，民政局也免費送出聖誕小禮物，獲得許多民眾熱烈迴響。晚會現場也有市府員工化身為耶誕老公公和耶誕女孩，和平安虎一起向民眾發糖果，傳遞喜樂給更多的人。