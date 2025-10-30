耶誕城點亮板橋夜空 LINE FRIENDS陪你玩翻新北冬季

（記者陳志仁／新北報導）全臺引頸期盼的「2025新北歡樂耶誕城」即將於11月14日（五）熱鬧開城，周邊燈飾已悄然點亮，繽紛璀璨！今年新北歡樂耶誕城攜手全球超人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」，打造全新沉浸式歡樂體驗，邀請來自國內外的遊客共度最浪漫冬季，玩翻新北。

圖／「板橋435藝文特區」環繞綠地與噴泉，搭配繽紛傘景與藝術展，是全家共享探索樂趣的絕佳去處！（新北市政府觀光旅遊局提供）

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉指出，新北歡樂耶誕城主燈區橫跨市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場與板橋轉運站等區域；除必訪燈區與系列活動外，觀光旅遊局也鼓勵民眾順遊板橋在地景點與品嚐美食，留下難忘的耶誕回憶。

圖／「新月橋」為行人與自行車打造的景觀橋樑，是散步、騎行及賞夕陽夜景的絕佳去處！（新北市政府觀光旅遊局提供）

板橋擁有豐富的文化底蘊與創意能量，「板橋435藝文特區」以廣闊綠地、噴泉水景與繽紛傘景裝置藝術聞名，是親子共遊、欣賞展覽的好去處；「新北市濕地故事館」與「台灣玩具博物館」則兼具教育與懷舊，適合全齡探索，橫跨板橋與新莊的「新月橋」，更是散步、騎單車、賞夜景的熱門景點。

鄰近市府的「板橋放送所」活化古蹟再利用，結合劇場、藝文與親子活動，展現老空間新風貌，而「林本源園邸」則以典雅園林與詩意建築，展現古典人文之美，是體驗歷史風華的最佳選擇；「湳雅觀光夜市」聚集各式美食，從蚵仔煎、臭豆腐、大腸包小腸到異國料理，讓遊客在冬夜中盡享美味與熱鬧氛圍。

觀光旅遊局提醒，建議民眾多利用臺鐵、高鐵、公車、客運與捷運等大眾交通運輸，避開車潮輕鬆暢遊；更多「2025新北歡樂耶誕城」活動資訊，請上新北市觀光旅遊網、2025新北歡樂耶誕城官方網站、新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

