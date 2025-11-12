耶誕城14日開城 新北強化交通疏運與行人安全

新北歡樂耶誕城本週五（十一月十四）日開城，市民廣場人行道每日十六時至廿三時禁止騎乘自行車，YouBike部分站點亦配合暫停營運。（記者蘇春瑛攝）

新北歡樂耶誕城將於本週五（十一月十四日）開城至十二月廿八日於板橋及府中登場，新北觀旅局、交通局與警察局共同擬定交通維持計畫，涵蓋三鐵、公車、YouBike及行人等多面向疏運與管制措施，確保活動期間交通順暢與民眾安全。

交通局長鍾鳴時指出，活動期間市府周邊幹道將湧現人車潮，將實施交通管制以維持安全與順暢，尤其巨星演唱會期間十二月十三日及十四日，縣民大道、中山路與新站路、新府路等四處路口行人專用時相延長至廿三時，交控中心將機動調整號誌秒數，並禁止會場周邊臨時停車。另外，縣民大道往土城方向每日十五時至廿三時禁止左轉新站路，漢生東路口第二車道改為左轉道，請用路人提前改道。市民廣場人行道每日十六時至廿三時禁止騎乘自行車，YouBike部分站點亦配合暫停營運。

新北副市長陳純敬表示，新北耶誕城由觀旅局主責統整現場指揮，遇突發狀況第一時間通報、立即啟動跨局處支援；演唱會高峰期應加強板橋車站、縣民大道、新站路及新府路等交通熱點現場指揮與號誌管控，並嚴格取締違規停車及違規機車，避免影響車流順暢與行人通行安全。此外，活動期間停車位有限，巨星耶誕演唱會高峰期將加強板橋車站、縣民大道、新站路與新府路等熱點管控，並取締違規停車與機車，呼籲民眾多搭乘大眾運輸，省時減碳。