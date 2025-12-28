耶誕報喜＋新年行情 標普500有望攻上7000點亮眼封關

標普500指數距離突破7000點大關僅剩約1%的差距。（圖／新華社）

隨著各國股市站上歷史新高，各項指數也逼近里程碑。投資人預期，美國股市將在本週以亮眼表現為2025年劃下完美句點。

標普500指數在聖誕節前的週三創下收盤歷史新高，距離突破7000點大關僅剩約1%的差距。標普500指數有望錄得連續第八個月上漲，將創下自2017至2018年最長月度連漲紀錄。

美國股市耶誕節過後頭一天交易幾乎文風不動，徘徊於歷史高峰，美股三大指數26日下跌都不超過0.1%，但周漲幅都在1.2%以上，是一個月來最佳周線表現。

LPL金融首席技術分析師Adam Turnquist表示，若耶誕行情發酵，標普500指數隨後在明年1月平均可上漲1.4%，全年平均漲幅則達10.4%。

本周四逢元旦休市一日，接下來還有新年行情可以期待。歷來紀錄顯示，新年前五個交易日似有預告新一年全年走向的規律。過去標普500指數在頭五個交易日收紅的四十八次紀錄中，有四十次全年也會收紅。

