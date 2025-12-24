耶誕壓力爆表！資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

耶誕節腳步逼近，返鄉與出遊人潮陸續湧現，機場與航班也進入繁忙時期，為了順利與家人、朋友共度佳節，飛行過程中的細節格外重要。一名資歷多年的空服員指出，旅客搭機時常忽略「3大常見錯誤」，一不小心恐影響整趟行程，讓原本期待的耶誕旅程大打折扣。

根據《紐約郵報》報導，擁有17年空服員資歷的泰勒（Skye Taylor）接受《Luxury Travel Daily》及《Jam Press》訪問時指出，每逢耶誕節旅遊旺季，航班上總會反覆出現3大狀況，往往在短時間內，便讓原本平凡的飛行行程，瞬間轉變為充滿壓力的不愉快體驗。

廣告 廣告

泰勒首先點出「將頭上方行李櫃塞到滿」是節日期間最常見的問題之一。她指出，旅客在耶誕假期往往攜帶多件行李，不論是替換衣物或準備送給親友的禮物，過多的隨身物品不僅增加航機負擔，也容易在放置行李時引發混亂。對此，她建議民眾若條件允許，可事先將禮物寄送至目的地，減少隨身攜帶的物品，讓登機與飛行過程更加順暢。

此外，泰勒也指出，旅客為了行李櫃空間爭搶不休，往往需要機組人員出面協調，不僅拖慢登機流程，嚴重時甚至必須將部分行李改為托運。她提到，當頭頂行李櫃已滿，只帶隨身行李登機的旅客反而最容易受到影響，直言「試圖把所有人的行李都塞進行李櫃，對機組人員而言簡直是一場噩夢，也是壓力最大的時刻」。

第二大常見錯誤則是「低估冬季天氣對航班的影響，未做好延誤準備」。泰勒指出，冬季天候不穩，假期期間航班延誤情況相當常見，不少乘客往往忽略飛機在跑道上久候的時間，以及機艙內偏低的溫度。她提醒即便目的地是牙買加等溫暖地區，也務必攜帶保暖衣物，因為飛機可能長時間停留在跑道上，且機艙各區域的空調溫度普遍較低，同時建議旅客至少提前2至3小時抵達機場，預留彈性時間因應突發狀況。

最後一項常見問題則是「對機組人員態度失禮」。泰勒指出，航班延誤、機艙擁擠等狀況，容易讓旅客情緒失控，進而將不滿發洩在機組人員身上。她表示，耶誕節前後無論乘客或航空公司員工，都承受比平時更大的壓力，對工作人員出言不遜的情況也特別常見。她強調機組人員與旅客一樣都是普通人，在佳節期間同樣無法與家人團聚，希望彼此能多一分體諒與尊重。

對此，泰勒也進一步提醒，對空服員大聲斥責無助於加快航班進度，更無法解決任何問題，因為多數航班異動資訊，機組人員往往也是在最後一刻才接獲通知。她呼籲，耶誕節等節慶期間應多一分體諒與同理心，空服員的首要任務是確保飛行安全，而非滿足旅客所有情緒與需求。

【看原文連結】

更多udn報導

55歲美成這樣！玉女掌門人久違現身 出動8保全鎮守

資深空服員曝「搭機3NG行為」別犯 恐害全機延誤

不是過失小就沒事 律師曝車禍後「必做1事」

全身紅疹！4歲女童確診梅毒 竟是祖母「用嘴餵食」