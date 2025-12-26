耶誕外交突破！澤倫斯基與美代表磋商和平協議：非常好的談話

烏克蘭總統澤倫斯基於耶誕節當天，與美國總統川普的特使威特科夫及川普女婿庫許納進行了長達一小時的高層通話。雙方針對終結俄烏戰爭的具體細節與如何實現真正和平的「新構想」進行了實質討論。澤倫斯基對此次談判表示高度肯定，稱這是一次「非常好的談話」，重點聚焦於未來和平協議的形式、會晤安排及明確的時間表，希望能讓和平的曙光更進一步。

烏克蘭總統澤倫斯基。 （資料照／《美聯社》）

根據《路透社》與《CNN》25日報導，烏克蘭政府近日提出了一份「20點和平計畫」草案，作為雙方停戰的核心框架。該計畫包含烏克蘭從頓涅茨克（Donetsk）部分地區撤軍，並要求俄軍同步後撤，以在現有前線周邊建立非軍事區。烏克蘭國防委員會秘書烏梅洛夫隨後也與美方代表進行了後續討論，澤倫斯基強調烏方正全天候作業，確保外交手段能轉化為現實且有效的和平結果。

針對這份由美方轉交的和平提案，克里姆林宮發言人佩斯科夫表示俄方目前正仔細「分析相關材料」。儘管俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）指出俄美間的溝通正處於「緩慢但穩定」的進展中，但俄國總統普丁仍對外宣稱，烏克蘭必須實質割讓整個頓涅茨克地區，和平方案才具備成功基礎。

儘管外交磋商頻繁，戰場上的衝突並未因聖誕節而停歇。俄軍近期對烏克蘭南部港口城市敖德薩（Odesa）發動大規模空襲，導致港口設施毀損及大規模停電；烏軍則被迫從東部城鎮西維爾斯克（Siversk）撤離。同時，烏克蘭情報部門也針對俄境內的軍用機場發動長程無人機攻擊。澤倫斯基提醒，雖然終戰似乎比以往任何時候都更接近，但面對俄軍可能在假期間發動的突襲，烏克蘭軍方仍需保持高度戒備，嚴防敵軍的毀滅性打擊。

