​耶誕夜不平安？徵信社揭露「連假效應」 諮詢激增3成

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕耶誕節本是平靜與團圓的日子，徵信業者卻發現，隨著年底連假將至，婚姻諮詢量較往常增加3成，此現象反映的並非單純的背叛，而是原配的猜疑、出軌者的偽裝以及第三者的孤寂，3種角色在節日壓力下的共同焦慮。

​根據內政部最新統計，台灣每日平均約有146對夫妻離異，婚姻關係的脆弱已成為不容忽視的社會課題，尤其耶誕節、情人節等重大節日，常被視為關係的「體檢日」，​徵信業者分析，今年因行憲紀念日恢復放假，許多出軌者為了不讓元配起疑，會選擇在平安夜當天採取策略性回歸，透過陪伴家人來營造和諧假象，但這種表面上的平安，往往伴隨著背後的波濤洶湧。

廣告 廣告

立達徵信社情感專家許時偉指出，平安夜的不平安，對於第三者來說感觸最深，在出軌者回歸家庭的這一天，第三者往往被迫處於失聯或隱藏狀態，這不僅是情感的剝削，更是對人生價值的消耗，​近年來甚至有第三者主動求助徵信社，不是為了破壞他人家庭，而是希望能確認對方是否也對自己撒了謊，與其在猜忌與謊言中度過不平安的夜，不如透過專業手段找回心中的平安，​對於原配，是為了保障法律權利，對於出軌者，是面對現實的契機，對於第三者，則是看清真相、及時止損的機會。

立達徵信社營運長康鴻志表示，真相雖然短暫傷人，但唯有看清現狀，才能終結三方在情感泥淖中的不平安，讓每個人在新年到來前，找回選擇生活的自主權。

【看原文連結】

更多自由時報報導

耶誕節冷空氣南下 氣象專家：挑戰大陸冷氣團等級

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

好天氣沒了！週三晚降溫轉雨 耶誕節升級大陸冷氣團報到

行憲紀念日放假 高公局宣布國道單一費率收費75折

