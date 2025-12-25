耶誕夜冷颼！5縣市低溫特報 新北市恐現10度以下低溫

即時中心／廖予瑄報導

中央氣象署今（25）日晚間10時38分發布低溫特報，指出受到大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，因此對5縣市發布低溫特報，並指出今晚至明（26）日上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫，可能會達到低溫橙色燈號的標準，請注意防範。

氣象署指出，受到大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

此外，氣象署也針對桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣發布低溫黃色燈號；至於新北市則是發布低溫橙色燈號，提醒民眾，今晚至明日上午新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

