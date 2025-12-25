耶誕夜北捷不平靜！ 北門站1男拿雨傘敲打車窗、松山站爆鬥毆

社會中心／黃恩琳、莊柏驊、SNG 台北報導

耶誕夜並不平靜！日前才發生張文恐怖攻擊事件，就有人發現悼念花海中，有人用英文寫「接下來幾天還會殺更多人」，鬧得人心惶惶。晚上8點多，台北松山車站還爆發鬥毆事件，一群警消圍在現場，嚇壞其他人。而且幾乎同一時間，北門站還有一名40多歲的男子，突然在車廂失控拿雨傘敲打車廂，嚇壞所有人。

捷運車廂一窩蜂民眾跑到第一節車廂。

驚慌失措不斷回頭看，乘客連滾帶爬衝過來，很多人滿頭問號，只知道快跑，車門一打開，全部人衝出去。

北門站1男拿雨傘敲打車窗、松山站爆鬥毆（圖／Threads hcw0928）事發就在台北捷運北門站，耶誕節晚上8點半，一名年約40歲男子跟媽媽一起搭捷運，疑似在車廂擦撞到，突然情緒失控，拿雨傘敲打車廂，其他乘客嚇得四處逃竄，其中一名70多歲女乘客逃命時不小心跌倒受傷，送台大治療。

目擊民眾（聲源）：「後面的車廂的人就直接跑，一直跑一直跑一直跑，就也是大喊快跑，一群人卡在那邊是因為，我們一群人都跌倒在那邊，因為我前面已經有一個人跌倒，想要把他扶起來 也扶不起來，所以我們直接卡在那邊，然後等到車門打開，我們才往外衝，那時候我們完全不知道發生什麼事情，就是大家都很恐慌，然後大家就是一直跑一直跑」。

北門站1男拿雨傘敲打車窗、松山站爆鬥毆（圖／Threads hcw0928）無獨有偶，台北松山火車站，同樣在晚上8點多，爆發鬥毆事件！疑似因為感情糾紛，一名女子帶著3名友人，和另一名男子發生口角，最後演變成互毆場面，1人受傷送醫。

耶誕節不平靜，中山站悼念花海中還出現恐嚇字條，有人發現一張螢光綠紙條，上頭以英文寫下「接下來幾天還會殺更多人」。

民眾：「擾亂世界和平，應該至少要有警察在上面，就是跟著坐到下一站這樣」。

民眾：「挺害怕的吧，因為如果說要殺更多人的話，應該就是會挺害怕的」。



再度引發恐慌，目前警方已介入調查。

