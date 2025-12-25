耶誕夜怪男捷運咆哮敲打牆！「乘客逃竄」車廂狼藉影片曝

社會中心／徐詩詠報導



在張文於北市犯下隨機殺人案後，除了令台灣社會感到震驚外，後續更出現不少疑似模仿犯的行為。在今（25）日耶誕節晚間，捷運屬於人潮相對多的時段，一名男子突然在新店線捷運中，突持雨傘發出吼叫怪聲，同時激動捶打車廂牆壁，怪異行徑讓一旁乘客立刻警戒值拉滿，許多人連東西都還來不及拿，就往反方向逃竄，現場狼藉畫面也在社群掀起熱議。





一名當事乘客在Threads上發文，指出：「不知道發生什麼事，大家跑起來我就跟著跑了，大家一定要注意平安。」影片中只見不少乘客慌張往鏡頭反方向逃跑，並爭先恐後打算從車門離開。還有人因跑速太快，差點和旁人撞在一起。事後有另名乘客指出，該男似乎拿著雨傘，並咆哮敲打牆壁。一堆人東西沒拿就急忙逃離，也有乘客在過程中不慎打翻飲料。

廣告 廣告

耶誕夜驚魂！怪男捷運咆哮敲打牆「乘客驚嚇逃竄」車廂狼藉影片曝光

乘客快速往反方向逃竄。（圖／hcw0928授權提供）

不少網友看完後紛紛留言「覺得滿難過的，我們生活的地方開始令人不安恐懼」、「說因為有瘋子用雨傘敲打玻璃，大家不知道他還有沒有武器、會不會攻擊其他人，所以就一起逃跑」、「現在搭捷運好像蠻可怕的」、「大家多注意安全是好的」、「這才是正常遇到意外應該有的反應，有警覺心跟危機意識才是好事」、「大家終於知道要跑了，而不是像之前砍人案那樣，刀子都拿在手上行走了還沒有人要逃離，非要等到揮刀砍人才知道事情大條」、「我也在車上，人群好像屍速列車的喪屍往我們這邊衝，並造成嚴重推擠」。









耶誕夜驚魂！怪男捷運咆哮敲打牆「乘客驚嚇逃竄」車廂狼藉影片曝光

大量人潮打算逃出站外。（圖／hcw0928授權提供）

















原文出處：耶誕夜驚魂！怪男捷運咆哮敲打牆「乘客驚嚇逃竄」車廂狼藉影片曝光

更多民視新聞報導

余家昶英勇阻凶殞命 銘傳校友師生靈前致哀

最新／捷運北門站傳意外！男子車廂「雨傘狂砸窗」乘客竄逃畫面曝

1女3男感情糾紛失控了！松山火車站5人互毆 快打部隊急出動

