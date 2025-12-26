耶誕夜松山車站驚傳鬥毆！男替女性友人理論 遭三惡煞圍毆

松山車站耶誕節晚間發生鬥毆，三名惡煞圍毆一名男子，警方將人依現行犯逮捕。 (圖／TVBS)

耶誕夜，台北市松山車站二樓一間泰式連鎖餐廳外驚傳鬥毆事件，一名26歲何姓男子與女性友人用餐時，遇到女方的三名仇家，在幫忙理論過程中慘遭三人圍毆，導致臉部挫傷、眼睛紅腫等多處受傷，隨即被送往台北醫學大學附設醫院治療。警方已將涉案的三名男子以聚眾鬥毆罪嫌逮捕到案，但三人對於與女方的糾紛原因說法不一，有人稱是感情糾紛，也有人表示是債務問題，細節仍有待釐清。

當天晚上，松山車站出現大批警消，引起民眾驚慌。事件起因是29歲謝姓女子與何姓男友人在餐廳用餐時，巧遇三名與女方有過節的男子，分別是30歲黃姓、19歲陳姓及22歲王姓男子。謝姓女子與這三人原本就有不愉快的過往，於是帶著何姓友人上前理論，卻導致何姓男子遭到三人圍毆，受傷送醫。

事發後，警方迅速趕到現場，將涉案的三名男子帶到派出所進行調查。在偵訊過程中，三人對於與謝姓女子之間的糾紛原因各執一詞，有人宣稱是感情糾紛，也有人表示是債務問題，但對於細節和真正原因都不願多透露。然而，動手毆打人的事實確鑿，警方依聚眾鬥毆罪名將三人送辦。

鐵路警察局南港派出所所長蘇建瑋表示，被害人意識清楚，已送往台北醫學大學附設醫院就醫，警方已將現場動手的三人依刑法聚眾鬥毆現行犯逮捕，後續將清查是否還有其他共犯。

值得注意的是，此事件發生時間點較為敏感，因為就在一週前，松山車站才發生隨機攻擊事件。這次在車站內餐廳又發生鬥毆案，導致警方必須出動快打警力，大批警消出現在車站，引起民眾高度關注。

