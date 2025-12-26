耶誕夜樂極生悲！5旬男首嘗「女上男下」體位 啪一聲陰莖骨折了 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

耶誕夜樂極生悲！台中一名58歲男子，耶誕夜當晚嘗試與女友解鎖「女上男下」新姿勢，沒想到女方動作過度激烈，結果突然聽到「啪~」一聲清脆聲響，勃起狀態瞬間消退，下體開始腫脹變色，隔天起床更發現生殖器變成「紫茄子」，驚覺大事不妙，緊急就醫，經醫師診斷確認為俗稱「陰莖骨折」的陰莖白膜破裂，趕緊安排修補手術，避免造成永久性勃起功能障礙。

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，該名男子在耶誕夜與女友共度佳節，在酒精催化下，想為感情增添新鮮感，於是嘗試女上男下的體位，沒想到才沒多久，就因動作過度激烈，突然聽見私密處傳來一聲聲響，隨後勃起狀態瞬間消退，由於當下疼痛並不明顯，他誤以為只是短暫拉傷，並未立即就醫。

男子直到隔天清晨，發現陰莖明顯腫脹，顏色更逐漸轉為深紫，外觀有如茄子一般，這才嚇到問題嚴重，趕緊前往醫院檢查，發現竟然是「陰莖骨折」了。由於受傷後24小時內便接受手術，多數患者可恢復正常性功能。

邱鴻傑指出，陰莖本身並沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下產生撕裂，原因是陰莖勃起時，海綿體內壓力會大幅上升，白膜被撐得極薄，此時一旦受到突然彎折、撞擊或角度偏移，就可能發生破裂。

門診臨床觀察，這一類情況多發生在動作過快或姿勢不穩的性行為，尤其以扭動角度變化最大的女上男下體位最常發生。

邱鴻傑強調，陰莖白膜破裂常伴隨明顯徵象，包括突如其來的聲響、立即軟掉、快速腫脹與瘀血，有些患者會出現劇烈疼痛或陰莖彎曲，但部分患者會因初期疼痛不明顯而選擇觀察，反而延誤黃金治療時機，恐怕會造成永久性勃起功能障礙。

邱鴻傑提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，陰莖在勃起狀態下，承受外力的能力較弱，容易因激烈動作受傷，但年輕人玩過頭受傷的案例也不少，因此，男女親密行為應以雙方舒適與安全為前提，避免突然改變角度或過度用力，期間感覺姿勢不自然或出現疼痛，應立即停止，若出現腫脹瘀青、變色或突然軟掉，更應儘速就醫檢查，別錯過黃金治療期。

照片來源：亞大醫院提供

【文章轉載請註明出處】