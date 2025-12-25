耶誕夜母女雙載自撞！媽媽「傷到臉」OHCA倒地送醫…順利從鬼門前拉回

記者陳弘逸／新北報導

新北市三重區疏洪五路二段昨晚（25日）一對母女騎車雙載發生自撞車禍。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區疏洪五路二段昨晚（25日）發生自撞車禍，一對母女騎車雙載，不明原因自撞護欄；兩人都倒地受傷，騎車的女兒擦挫傷送醫無大礙；後座的媽媽則是臉部受傷，人當場沒了呼吸心跳，緊送台北醫院救治，所幸，經搶救於今天（26日）恢復生命徵象，但目前尚未脫險，詳細事故原因，仍待釐清。

這起車禍發生於昨天（25日）晚上9時1分，42歲蕭女騎機車，載68歲的母親，行經新北市三重區疏洪五路二段往疏洪五路一段方向，不慎自撞護欄。

廣告 廣告

後座的68歲的母親臉部及下巴受傷，當場沒了呼吸心跳，緊送台北醫院救治，所幸，經搶救於今天（26日）恢復生命徵象。（圖／翻攝畫面）

事故當下，母女都倒地，騎車的蕭女左側擦挫傷送三重醫院、後座的媽媽梁女臉部及下巴受傷，人當場沒了呼吸心跳，緊送台北醫院救治，所幸，經搶救於今天（26日）恢復生命徵象，目前尚未脫險。

初步了解，肇事的蕭女並無酒駕，警方已依規定實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，詳細事故原因仍待調查。

更多三立新聞網報導

不爽被督導長訓話…步槍兵軍械室暴走！對上級「連環搥胸」付慘痛代價

役男休假凍未條！拿iPhone趴窗偷錄「5部表姊洗澡片」讓他付出慘痛代價

通靈男「騙財騙色」害人妻染性病、離婚！她痛揭傷疤…上法院討回公道

海陸上兵勒頸嗆「弄死」中尉排長！危害部隊紀律、斷送前途…衝動下場曝

