耶誕夜溫馨通話藏政治哏 川普接聽孩童來電妙語連發

（中央社佛州西棕櫚灘24日綜合外電報導）在平安夜這天，美國總統川普接聽孩子們的來電，詢問他們最想收到哪些禮物，也承諾不讓「耶誕壞老人」滲透美國，甚至開玩笑說，裝滿煤炭的耶誕襪或許沒那麼糟。

美聯社報導，正在佛羅里達州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）度假的川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天一起參與年度傳統活動：接聽孩童撥打至北美航太防衛司令部（NORAD）的來電。NORAD每年都會以趣味方式，追蹤耶誕老人環遊世界送禮之旅。

川普與一群住在奧克拉荷馬州、年齡介於4至10歲的孩子們通話時說：「我們要確保耶誕老人表現良好。耶誕老人是非常好的人。我們也要確保他沒有被滲透，不會有壞耶誕老人滲透進我們國家。」

川普並未對此多加著墨。

川普過去曾多次在耶誕佳節期間抨擊政敵，包括在2024年。他當時說：「祝激進左派瘋子們耶誕快樂。」

2017年12月24日、也就是在川普第一個總統任期內，他一早就在網路發文，抨擊他認為對自己有偏見的聯邦調查局（FBI）高層官員與新聞媒體。

川普今天接聽完這些來電後，又回到這樣的論調。他在PO文中寫道：「祝大家耶誕快樂，包括那些竭盡所能想摧毀我們國家、卻失敗得徹底的激進左派敗類。」

不過，當他與孩子們通話時，心情顯得相當愉快，還說自己「願意一整天都在做這件事」，只是他可能還得回去處理更重要事務，例如設法平息俄烏之間的戰火。

一名住在北卡羅來納州的8歲男童問說，如果沒人為耶誕老人準備餅乾，他會不會生氣？川普說，他不認為耶誕老人會生氣，「但我覺得他會非常失望」。

川普開玩笑說：「你知道，耶誕老人看起來有點圓滾滾的。你知道那是什麼意思嗎？就是有點胖嘟嘟的，我想耶誕老人會想吃點餅乾。」

總統與梅蘭妮亞並肩而坐，兩人共接聽約10多通來電。

一名住在堪薩斯州的8歲女童被問到希望耶誕老人帶來什麼禮物時，她回答：「嗯，不要煤炭。」

川普回應道：「你是說乾淨又美麗的煤炭嗎？」這是他經常在競選活動中，承諾振興國內煤炭產業的口號。

他隨後笑著補充說：「我一定得這麼說，抱歉。」這番話甚至讓正在接聽另一通電話的梅蘭妮亞也笑了出來。

川普說：「煤炭是乾淨又美麗的，無論如何請記住這一點。不過你不想要乾淨又美麗的煤炭，對吧？」

來電的女孩說，「我不想要」，她說自己比較想要芭比娃娃、衣服和糖果。（編譯：劉文瑜）1141225