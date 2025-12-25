耶誕夜狂歡喝過頭？ 高雄男醉倒路邊警「撿屍」

〔記者許麗娟／高雄報導〕耶誕夜不少民眾狂歡，但小心喝過頭被「撿屍」。高雄昨(24)日深夜11點左右，民眾發現有名男子倒臥在五福二路與仁愛二街口人行道，警方前往查看，見郭男(50歲)醉倒，將他喚醒卻口出穢言、不願離去，最後被警壓制上車帶回保護官管束。

新興分局五福二路所指出，郭男酒醉睡在五福二路與仁愛二街口人行道上，員警多次詢問，郭男醉到神智不清，疑不滿被吵醒，拒絕陳述身分且不願離去，因其情緒激動有傷人之虞，警方為保護其安全，遂於現場依法實施保護管束並帶返所安置。並通知其妻子到所陪同返家。

​ 警方呼籲，民眾若有飲酒需求，應衡量自身酒量並注意人身安全，切勿酒後駕車，建議搭乘大眾運輸工具或利用代駕服務，以維護自身與他人安全。

