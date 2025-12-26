耶誕夜親密行為突傳異聲，陰莖腫脹恐斷裂、骨折？

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

58歲男性在耶誕夜與女友共度佳節時，因嘗試新的性行為姿勢，過程中突然聽到下體傳來一聲清脆聲響，勃起狀態隨即消退。由於當下疼痛感不明顯，他誤以為只是拉傷，未立即就醫，未料隔天起床後發現陰莖明顯腫脹並轉為深紫色，外觀宛如「紫茄子」，這才驚覺情況不對，趕緊前往醫院求診。

陰莖白膜破裂的症狀

亞洲大學附屬醫院男性功能中心主任邱鴻傑表示，陰莖本身並沒有骨頭，所謂「骨折」，其實是包覆在陰莖海綿體外層、負責維持勃起硬度的白膜，在強烈外力下發生撕裂。陰莖於勃起時，海綿體內壓力大幅上升，白膜被撐得相當薄，此時若遭到突然彎折、撞擊或角度偏移，便可能造成破裂。

邱鴻傑指出，陰莖白膜破裂常見徵象包括：突然聽到聲響、勃起立即消退、陰莖快速腫脹與瘀血變色，有些患者還會出現劇烈疼痛或明顯彎曲。由於部分患者初期疼痛不明顯，容易低估傷勢而延誤治療，恐增加永久性勃起功能障礙的風險。

盡速處理，可恢復性功能

醫療團隊評估後，為患者進行手術，先完整暴露受傷部位，找出白膜破裂處與出血點，並逐層縫合修補海綿體與白膜，確保止血並恢復陰莖結構完整性。醫師指出，若能在受傷後24小時內接受手術，多數患者可恢復正常性功能；反之，若選擇保守治療或延誤處理，出血與纖維化恐加劇，增加長期後遺症風險。

邱鴻傑提醒，中高齡男性因結締組織彈性下降，陰莖在勃起狀態下承受外力的能力較弱，較容易因動作激烈而受傷，但年輕族群相關案例也不少。建議親密行為應以雙方安全與舒適為原則，避免突然改變角度或過度用力，若出現疼痛、不適、腫脹、瘀青、變色或突然軟掉等異常情況，應立即停止並儘速就醫，把握黃金治療時機。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

