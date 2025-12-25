耶誕夜驚魂！松山車站前爆衝突5人互毆「釀1傷」 警快打部隊介入

耶誕節驚傳衝突事件！台北市信義區松山車站前，今（25）日晚間發生一起多人糾紛。警方指出，現場共有5人疑因細故爆發口角，雙方情緒失控，隨後演變成肢體衝突，導致其中1人受傷。

警方獲報後立即派快打部隊趕赴現場，控制局勢後通報救護人員到場，將受傷民眾送往醫院，所幸傷者意識清楚，至於引發糾紛的原因，警方仍在釐清當中。

※拒絕暴力 請撥打110

責任編輯／網路中心

