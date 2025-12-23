耶誕夜「大陸冷氣團」報到！ 「進入濕冷模式」最低溫探至10度

今（24）天東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，低溫約16至18度，晚起水氣也將開始增多，桃園以北及宜蘭有較大雨勢。明後（25-26日）緊接著受「大陸冷氣團」影響，平地最低氣溫可能只剩10度，水氣也偏多，氣象專家林得恩指出，濕冷模式啟動！

針對今日的天氣，中央氣象署說明，白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲的天氣。

廣告 廣告

氣溫方面，今天的高低溫都會比昨天稍下降一些，中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花、東約19度，而白天北部、東北部及東部高溫22至24度，中南部及東南部高溫26至28度；今天清晨西半部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意安全。

另外要留意上午起東北風增強，桃園、苗栗至雲林、恆春半島沿海及澎湖、馬祖，明（25）天台南以北、恆春半島及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外，今天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，沿海活動請注意安全。

展望天氣，氣象論壇「洩天機教室」指出，最新模式模擬顯示，明日至週六（25至27日）冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台「濕冷」，應添衣保暖；中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星降雨的機率。由於模式略調強，本島平地最低氣溫約可降至10度，台北觀測站則可降至14度，成為入冬第2波「大陸冷氣團」的機率高。



最新模式模擬也顯示，明日至週六「雪（零度）線」的高度，逐漸降至3000公尺以下，故合歡山、雪山、南湖⋯等高山，若得水氣配合，則皆有零星飄雪的機率；2000公尺左右的高山(太平山⋯等)氣溫亦降至接近零度，冰霰、霧淞等固態降水機率高，伴隨零星飄雪？或有可能！但可遇不可求。

聖誕佳節轉濕冷天氣。圖／翻攝自Facebook@中央氣象署

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨西半部地區易有局部霧影響能見度；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

強冷空氣耶誕節報到！挑戰「大陸冷氣團」等級下探10度

北台灣濕涼！新一波冷空氣週三接力 耶誕節3000公尺↑高山有望降雪

3地區防大雨！明起雨區擴大至全台 下波冷空氣時間曝