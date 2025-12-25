耶誕奇觀！罕見「白變洋燕」現身桃園海邊 羽毛異常驚喜亮相

桃園市一名鳥友在參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」時，於大園地區一口埤塘旁，意外發現一隻通體潔白、飛行姿態卻與洋燕如出一轍的特殊個體，確認為極為罕見的「白變洋燕」，消息一出，立刻在鳥友圈引發熱烈討論。（圖／劉育昇提供）

桃園市一名鳥友在參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」時，於大園地區一口埤塘旁，意外發現一隻通體潔白、飛行姿態卻與洋燕如出一轍的特殊個體，確認為極為罕見的「白變洋燕」，消息一出，立刻在鳥友圈引發熱烈討論。

桃園市一名鳥友在參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」時，於大園地區一口埤塘旁，意外發現一隻通體潔白、飛行姿態卻與洋燕如出一轍的特殊個體，確認為極為罕見的「白變洋燕」，消息一出，立刻在鳥友圈引發熱烈討論。（圖／劉育昇提供）

這名鳥友表示，平時常利用上班前的空檔，巡訪大園濱海一帶的李厝、許厝港等地，若沒有特殊鳥種，就當作練習拍攝與eBird 紀錄；一旦遇到稀有鳥種，便是「撿到寶」。過去曾記錄到流蘇鷸、鶴鷸、小天鵝與巴鴨等珍稀訪客，而隨著桃園鳥會本月啟動冬季埤塘鳥類調查，鄰近公司周邊多口埤塘，也順勢成了他認領的「責任配額」。

廣告 廣告

鳥友說，當天因路況順暢，提早20分鐘抵達拍攝的集合地點，鳥友先行觀察埤塘環境，一舉起望遠鏡，立刻發現遠方有一隻白色小鳥，在空中以洋燕典型的輕快振翅方式飛行，軌跡前後飄忽、靈巧滑翔。隨即拉近距離觀察，從飛行姿勢、體型比例、尾羽分叉形狀到虹膜顏色逐一比對。綜合各項特徵後，判定為洋燕的白變個體，並以鳥類辨識 App「Merlin」進行照片辨識，結果亦一致。

桃園市一名鳥友在參與「桃園鳥會冬季埤塘鳥類調查」時，於大園地區一口埤塘旁，意外發現一隻通體潔白、飛行姿態卻與洋燕如出一轍的特殊個體，確認為極為罕見的「白變洋燕」，消息一出，立刻在鳥友圈引發熱烈討論。（圖／劉育昇提供）

「那一刻真的只能說，太幸運了。」鳥友興奮地說。更令人驚訝的是，埤塘旁的塘主透露，這隻醒目的白色燕子，其實已在當地出現約一個多月，卻因行蹤飄忽，並非每天都能看到。

桃園市野鳥學會理事長劉義仁指出，所謂「白變」並非真正的全白化（白子症），而是屬於色素表現異常的一種類型，導致羽毛部分或大範圍呈現白色，這類個體在野外存活不易，也因此格外珍貴。消息傳開後，鳥友們也依據白變洋燕身上的黑白分布，幽默地將其外型比擬為反嘴鴴、甚至花澤鵟，讓嚴肅的科學紀錄，多了幾分趣味。

桃園鳥會每年都會在冬季進行埤塘鳥類調查，希望藉由鳥類累計的指標數據，作為政府部門對於桃園埤塘多用途的規劃參考，而正是仰賴這樣的公民科學力量，透過鳥友志工的定期觀察與回報，逐步累積長期資料，不僅能掌握候鳥動態，也有機會記錄到罕見或異常個體。鳥會也鼓勵更多民眾加入調查行列，「不需要是專家，只要願意走到戶外、學會觀察，每個人都有機會成為自然保育的重要一環。」

對這位鳥友而言，耶誕節的白變洋燕，不只是一次難得的觀察紀錄，更是公民科學最迷人的時刻－在日常生活與自然之間，留下屬於自己、也屬於台灣生態的重要一筆。

更多中時新聞網報導

NBA》布朗生飆主場新高分 尼克滅火

蜜雪單飛 曝蕭亞軒讚新歌Demo抓耳

剴剴忌日 國家制度崩壞 社工喊政府道歉