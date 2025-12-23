耶誕媽祖婆解凍！瑪麗亞凱莉告示牌百週冠軍神蹟達成 成就史上唯一

天后瑪麗亞凱莉不僅憑藉傳唱神曲〈All I Want For Christmas Is You〉再度蟬聯美國告示牌百大單曲榜榜首，更正式達成個人生涯累計奪冠達100週的驚人成就。（翻攝自瑪麗亞凱莉IG）

全球流行樂壇在今年歲末迎來歷史性的一刻。隨著耶誕節的腳步臨近，天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）再次展現其無人能敵的節慶統治力，不僅憑藉傳唱神曲〈All I Want For Christmas Is You〉再度蟬聯美國告示牌（Billboard）百大單曲榜榜首，更正式達成個人生涯累計奪冠達100週的驚人成就。這項紀錄不僅是瑪麗亞凱莉職業生涯的新巔峰，更讓她成為告示牌自創立以來，史上首位進入「百週冠軍俱樂部」的傳奇歌手。

回顧這場跨越35年的霸榜長征，瑪麗亞凱莉自1990年以出道作〈Vision of Love〉奪冠後，便開啟了她的紀錄製造機模式。

截至目前，她共擁有19首冠軍單曲，其中耶誕經典〈All I Want For Christmas Is You〉以累計21週榜首的成績成為她最長壽的冠軍作，而早期與Boyz II Men合作的〈One Sweet Day〉也曾創下16週奪冠的輝煌紀錄，共同堆砌出這座百週冠軍的里程碑。

本週的榜單格局也充分反映了濃厚的過節氣氛，前10強中高達9個席次由耶誕歌曲佔據。除了瑪麗亞凱莉穩坐后座，巴比赫姆斯的〈Jingle Bell Rock〉與布蘭達李的〈Rockin' Around the Christmas Tree〉也分別盤據亞軍與季軍。

在這一片耶誕佳節歌曲的強勢洗榜下，僅有流行天后泰勒絲（Taylor Swift）以〈The Fate of Ophelia〉位居第10，成為前10名中唯一守住陣地的非節慶歌曲，也側面映襯出瑪麗亞凱莉與其耶誕神曲在每年此時難以撼動的影響力。

