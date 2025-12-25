耶誕展創意 歸仁警分局交警讓三角錐變身聖誕樹

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是耶誕，台南歸仁警分局交通分隊發揮巧思，在辦公廳舍大門內入口處前，以三角錐、指揮棒、警示燈等物品，打造出充滿「交通意象」的獨特聖誕樹，迎接佳節與新年到來，搭配燈光後，成為吸睛的小地標。

歸仁分局長廖水池說，轄區包含仁德、歸仁、關廟與龍崎，亦即俗稱的「南關線」，除3處傳統工業區外，還有沙崙智慧綠能科學城，當地仍在蓬勃發展，人口、車流持續增加，交通維護是重點工作之一。

廖水池提到，轄區內更有台鐵火車站5處、高鐵站1處，重要聯外道路包含台1線、台19甲線、台39線，以及東西向台86線與國道1號、3號等，常住人口超過18萬、機動車輛數逾22萬，上、下班或連續假期的尖峰時段，流量相當大，打造提醒、祝福「交通安全」的耶誕樹，別具意義。

廖水池呼籲市民好友，歲末寒冬迎接歡樂耶誕，以及2026新年，請駕駛人「再忙也要遵守交通安全規則」，切勿違停、超速、酒駕、毒駕、危險與無照等駕駛，經過路口應禮讓行人，民眾也不要當低頭族，隨時注意路況，大家攜手降低交通事故發生。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

