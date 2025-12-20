耶誕市集汽車衝撞攻擊1週年 德國總理籲和平共處

德國20日悼念耶誕市集汽車衝撞事件1週年，德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)呼籲「和平共處」。

梅爾茨在德國東部城市馬德堡(Magdeburg)的一場教會儀式中發表演說。薩克森-安哈特邦(Sachsen-Anhalt)首府馬德堡，2024年12月20日發生耶誕市集汽車衝撞攻擊事件，造成6人死亡、超過300人受傷。

梅爾茨說，在這場紀念活動中，祈願大家都能找到慰藉並且和平共存，特別是在耶誕節即將來臨之際。他表示，德國仍是一個「我們展現出無條件團結一致的國家─特別是在不公不義佔上風之際，只要發生暴力事件都會並肩團結」。

雖然這處耶誕市集在11月20日重新開放，而且部署了武裝警察並設置混凝土路障，但基於對去年攻擊事件罹難者的尊重，耶誕市集20日關閉。

梅爾茨發表演說之際，距離地方選舉還有8個月。極右派的德國另類選擇黨(AfD)在薩克森-安哈特邦擁有高支持率。

這場市集攻擊事件發生在國會選舉競選期間，是移民犯下的多起攻擊事件之一，加劇了德國對於移民與安全的激烈辯論。

德國警方這個月13日表示，他們破獲了一起計劃以車輛衝撞耶誕市集人潮的伊斯蘭主義攻擊陰謀，並已逮捕5名男性犯嫌，分別是1名埃及人、3名摩洛哥人和1名敘利亞人。