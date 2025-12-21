耶誕市集、演唱會超吸睛 苗栗「星光閃耀 YA 誕夜」吸引大批民眾共度佳節 7

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／苗栗報導

2025苗栗市最具耶誕氛圍的年度盛會「星光閃耀 YA 誕夜」於12月20日傍晚間在縣府前廣場溫馨登場，吸引大批民眾攜家帶眷共襄盛舉，現場洋溢濃厚耶誕氣息與歡樂笑聲，成功為苗栗市點亮歲末最閃耀的一夜。

耶誕市集、演唱會超吸睛 苗栗「星光閃耀 YA 誕夜」吸引大批民眾共度佳節 9

活動當天自下午起人潮不斷，舞台區由Fenix、憂慮失格 WorryLess、熾紅核心等多組人氣團體輪番演出，熱力四射的表演將現場氣氛一次次推向高潮，台上台下互動熱絡，歌聲與歡呼聲此起彼落，讓縣府前廣場成為一片歡樂的音樂海洋。

廣告 廣告

深受親子族群喜愛的免費DIY手作活動同樣場場爆滿，「溫馨療癒手作苔球」與「獨一無二的耶誕卡片拓印」吸引許多家長帶著孩子一同體驗，在動手創作中留下專屬於家庭的耶誕回憶，現場充滿溫馨互動的畫面。

耶誕市集、演唱會超吸睛 苗栗「星光閃耀 YA 誕夜」吸引大批民眾共度佳節 11

此外，「耶誕市集」匯集多家苗栗在地美食與特色攤位，民眾一邊欣賞表演、一邊品嘗美食，熱鬧氣氛帶動人潮，也為在地商家創造良好曝光與商機。活動期間，拍照打卡區成為熱門焦點，許多民眾留下紀念照片並參與摸彩，增添更多驚喜樂趣。

本次摸彩活動獎品豐富，包括Switch2、三星手機及全聯禮券等好禮，隨著獎項一一揭曉，現場驚呼聲與掌聲不斷，將活動氣氛推向最高潮。苗栗市公所表示，「星光閃耀 YA 誕夜」不僅成功凝聚城市情感，也讓市民在歲末之際共享音樂、美食與親子互動的美好時光，為2025年畫下溫暖而閃耀的耶誕記憶。

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

蘇俊賓讚三安社區活動愈發精彩 逾千支廢玻璃瓶聖誕樹好吸睛

余家昶北車阻犯嫌捨命犧牲 友人發文悼念「值得入忠烈祠」

【文章轉載請註明出處】