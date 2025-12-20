耶誕市集、演唱會超吸睛 苗栗「星光閃耀 YA 誕夜」民眾攜家帶眷共度佳節

▲余文忠市長希望透過活動凝聚市民情感，營造更具魅力與凝聚力的城市氛圍。

【記者 倪玉濱／苗栗 報導】2025苗栗市最具耶誕氛圍的年度盛會 「星光閃耀 YA 誕夜」，於12月20日傍晚在縣府前廣場溫馨登場。活動吸引大批民眾攜家帶眷共襄盛舉，現場洋溢濃厚的耶誕氣息與歡樂笑聲，成功為苗栗市點亮歲末最閃耀的一夜。

活動也邀請苗栗縣副縣長邱俐俐、立法委員邱鎮軍及多位地方民意代表 蒞臨現場，與市民一同感受節慶的溫馨與喜悅。

市長余文忠表示，耶誕節是許多人一年中最期待的時刻，今年市公所精心規劃豐富多元的節目與互動內容，希望讓市民在寒冷的季節裡，仍能與親朋好友共享歡樂與溫暖，同時透過活動凝聚市民情感，營造更具魅力與凝聚力的城市氛圍。

活動自下午起人潮絡繹不絕，舞台區由 FEniX、憂慮失格 WorryLess、熾紅核心等多組人氣團體輪番演出，熱力四射的表演一次次將現場氣氛推向高潮，台上台下互動熱絡，歌聲與歡呼聲此起彼落，縣府前廣場宛如一片歡樂的音樂海洋。

深受親子族群喜愛的免費 DIY 手作活動同樣場場爆滿，「溫馨療癒手作苔球」與「獨一無二的耶誕卡片拓印」吸引許多家長帶著孩子一同體驗，在動手創作中留下專屬於家庭的耶誕回憶，現場處處可見溫馨互動的畫面。

此外，「耶誕市集」匯集多家苗栗在地美食與特色攤位，民眾一邊欣賞舞台表演、一邊品嘗美食，熱鬧氣氛帶動人潮，也為在地店家創造良好曝光與商機。活動期間，拍照打卡區成為熱門焦點，許多民眾留下紀念照片並參與摸彩，增添更多驚喜樂趣。

本次摸彩活動獎品豐富，包括Switch2、三星手機及全聯禮券等好禮，隨著獎項一一揭曉，現場驚呼聲與掌聲不斷，將活動氣氛推向最高潮。苗栗市公所表示，「星光閃耀 YA 誕夜」不僅成功凝聚城市情感，也讓市民在歲末之際共享音樂、美食與親子互動的美好時光，為2025年留下溫暖而閃耀的耶誕記憶。（圖片翻攝畫面）