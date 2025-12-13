耶誕布景人物太逼真！細看竟是通緝犯偽裝

義大利南部小鎮的一處耶誕布景裡竟有通緝犯藏匿偽裝成背景人偶。翻攝Facebook



義大利一座小鎮近日發生一起奇葩事件。一名通緝犯竟然偽裝成雕像隱藏在耶誕布景當中，被路經的市長發現不對勁，才讓他被警方逮捕。

位於義大利南部普利亞（Puglia）地區的加拉托內（Galatone）小鎮一如往年，為了迎接耶誕節而布置耶穌誕生的場景。

鎮長費羅尼（Flavio Filoni）6日經過今年的布景擺設時，忍不住停下腳步仔細欣賞。因為布景內的一座雕像維妙維肖。羅尼說：「我當時瞄了一眼，看到這座黝黑皮膚的雕像，我還在想，他的表情如此逼真，我應該要去恭喜負責布置的兩位朋友，稱讚他們做得實在太棒了。」

但費羅尼停下腳步細看時，竟然發現雕像會動！他說：「突然之間，我看到人偶動了一下，我再貼近一點看，他真的在動，而且身上的服裝不對，有點太現代了，不像是兩千年前的服飾。」

果然，這座「雕像」根本是一個活生生的人，他說自己就住在這個耶誕布置場地，不想離開。費羅尼則是立刻通知警方來把他帶走。

警方調查後發現，該名男子是來自迦納的39歲男子，先前在波隆納因攻擊公務員而被判刑9個月15天。但該名男子在法院宣判後便逃逸無蹤，直到最近才被發現他「融入」在小鎮的耶誕布景裡。

