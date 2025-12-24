耶誕平安鐘聲響徹中國信託金融園區傳遞幸福與希望 全臺唯一「CTBC x 咖波冰原大冒險」滑冰場免費入場

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

幸福耶誕鐘聲於平安夜響徹中國信託金融園區！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）今（24）日盛大舉辦平安鐘聲活動，邀請臺北市南港國小弦樂團、臺北市大湖國小合唱團甜美報佳音，吸引近千位臺北市南港居民、客戶及同仁共襄盛舉。此外，每年冬季必訪的超人氣戶外滑冰場，今年特別與知名臺灣漫畫家亞拉（Yara）攜手合作，以「CTBC x 咖波冰原大冒險」為主題，呆萌又療癒的角色「貓貓蟲咖波」可愛登場，邀請大小朋友與咖波一同度過最暖心的冬季時光，體驗前所未有的滑冰樂趣！

廣告 廣告

中信銀行董事長陳佳文（中）、中信金控總經理高麗雪（右二）、中信銀行總經理楊銘祥（左二）、中信金控人資長卓長興（右一）共同出席敲響耶誕平安鐘活動，與現場大小朋友一同迎接耶誕節到來。（圖／中信銀行提供）

幸福平安敲鐘活動由中國信託銀行董事長陳佳文、中國信託金融控股公司總經理高麗雪、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金控人資長卓長興一同出席。現場更有耶誕老人發放糖果、幸運餅乾及供應雞蛋糕和鹹點，搭配大型聖誕樹與繫滿暖暖黃光的戶外滑冰場，以滿滿的幸福能量增添耶誕過節氣氛。值得一提的是，臺灣冬季最具話題性、超人氣打卡景點的中國信託金融園區戶外滑冰場，12年來與臺北市政府體育局合作，已累積吸引超過40萬人次造訪，結合「點燃生命之火」全民愛心募款運動，以公益為核心，邀請弱勢、偏鄉學童及民眾免費體驗滑冰樂趣，更顯意義非凡。

中信銀行董事長陳佳文發送糖果分享幸福能量，現場洋溢溫暖歡樂的耶誕氣息，讓大小朋友都感受到滿滿節慶氛圍。（圖／中信銀行提供）

中信金控總經理高麗雪（中）親自發送糖果、幸運餅乾，傳遞幸福能量，讓現場大小朋友沉浸在濃濃的耶誕氣氛。（圖／中信銀行提供）

本次滑冰場主題為「CTBC x 咖波冰原大冒險」，看中咖波的可愛表情所帶來的暖心魅力，加上呆萌又貼近生活的形象，再配合精心設計的場域與主題裝置，大小朋友走進滑冰場，不僅能享受運動的樂趣與節慶氛圍，還沉浸於咖波帶來的療癒系氛圍。特別的是，民眾入場滑冰即可參加「咖波冰原集章趣」並領取賀卡，在中國信託金融園區內將賀卡完成集章及指定任務，可獲得「CTBC x 咖波冰原大冒險」限量驚喜好禮，與可愛的咖波共度最萌耶誕節。

中信銀行總經理楊銘祥（中）透過發送糖果、幸運餅乾傳遞祝福與幸福能量，營造溫馨歡樂的耶誕氛圍。（圖／中信銀行提供）

「CTBC x 咖波冰原大冒險」戶外滑冰場即日起至2026年2月22日止開放民眾免費入場，憑身分證明文件免費租借溜冰設備，亦有親子共享的「冰雪體驗區」，平日開放學校或公益團體10人以上團體預約，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限、額滿為止，活動期間憑滑冰場限定入場券還能享有園區超過20家店家的專屬優惠，詳情請上中國信託金融園區官網查詢



更多FTNN新聞網報導

高雄宵夜場4（有片）／無可取代的沙茶味 「汕頭天天沙茶火鍋」必點手工魚餃、蛋餃、魚冊

台東地震「僅3縣市沒收警報」 氣象署提醒：1週內防規模6地震

悼念余家昶！台北車站設臨時悼念牆 北捷籲勿擺放飲料、食品

