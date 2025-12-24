耶誕平安鐘聲 響徹中信金融園區

中國信託銀行24日舉辦平安鐘聲活動，邀請臺北市南港國小弦樂團、大湖國小合唱團甜美報佳音，吸引近千位南港居民、客戶及同仁共襄盛舉。每年冬季必訪的超人氣戶外滑冰場，今年特別以「CTBCx咖波冰原大冒險」為主題，呆萌又療癒的角色「貓貓蟲咖波」可愛登場，邀請大小朋友與咖波一同度過。

幸福平安敲鐘活動由中國信託銀行董事長陳佳文、中國信託金控總經理高麗雪、中信銀行總經理楊銘祥、中國信託金控人資長卓長興一同出席。現場更有耶誕老人發放糖果、幸運餅乾及供應雞蛋糕和鹹點，搭配大型耶誕樹與繫滿暖暖黃光的戶外滑冰場，以滿滿的幸福能量增添耶誕過節氣氛。

廣告 廣告

值得一提的是，臺灣冬季最具話題性、超人氣打卡景點的中國信託金融園區戶外滑冰場，12年來與臺北市政府體育局合作，已累積吸引超過40萬人次造訪，結合「點燃生命之火」全民愛心募款運動，以公益為核心，邀請弱勢、偏鄉學童及民眾免費體驗滑冰樂趣，更顯意義非凡。

本次滑冰場主題為「CTBCx咖波冰原大冒險」，看中咖波的可愛表情所帶來的暖心魅力，加上呆萌又貼近生活的形象，再配合精心設計的場域與主題裝置，大小朋友走進滑冰場，不僅能享受運動的樂趣與節慶氛圍，還沉浸於咖波帶來的療癒系氛圍。

特別的是，民眾入場滑冰即可參加「咖波冰原集章趣」並領取賀卡，在中國信託金融園區內將賀卡完成集章及指定任務，可獲得「CTBCx咖波冰原大冒險」限量驚喜好禮，與可愛的咖波共度最萌耶誕節。

「CTBCx咖波冰原大冒險」戶外滑冰場即日起至2026年2月22日止開放民眾免費入場，憑身分證明文件免費租借溜冰設備，亦有親子共享的「冰雪體驗區」，平日開放學校或公益團體10人以上團體預約，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限。