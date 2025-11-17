耶誕打卡開跑 SKM Park Outlets雪境童話村 宏匯廣場ESG耶誕樹吸客

SKM Park Outlets高雄草衙中央廣場童話北極村雪白登場。（SKM Park Outlets提供）

耶誕節進入打卡旺季，南北商場同步祭出亮點活動搶攻節慶商機。SKM Park Outlets高雄草衙以「雪境童話村」打造巨型耶誕樹、雪花音樂秀與北極熊造景，結合各大品牌折扣與滑雪行程抽獎；新莊宏匯廣場「ESG動力發電希望之樹」回歸，搭配耶誕檔期滿額贈與豪華抽獎，從打卡、逛街到送禮優惠一次滿足，年底買氣持續升溫。

連續三年耶誕節超過60萬人次的SKM Park Outlets高雄草衙，今年以「雪境童話村」為主題登場，即日起至2026年1月1日帶來巨型耶誕樹、雪花音樂秀、冰屋村落、超萌北極熊等耶誕佈景，館內眾多品牌同步祭出優惠與聯名商品，讓購物、打卡與送禮一次滿足。其中COACH全面5折起、MICHAEL KORS全面4折起、kate spade除5折起外，11月30日前還有與PEANUTS聯名系列，為節慶注入俏皮與暖意，東妮寢飾雙人雲絨保暖毯優惠價2500 元、agnès b.皮革拉鍊卡片夾3206 元、Voyage小款防刮皮革兩用包6707元，讓耶誕送禮實用不出錯。

廣告 廣告

SKM Park Outlets高雄草衙kate spade與PEANUTS推出聯名系列。（SKM Park Outlets提供）

SKM Park Outlets高雄草衙 叮叮電車化身冬日限定的耶誕夢幻列車。（SKM Park Outlets提供）

另為迎接冬季滑雪熱潮，SKM Park Outlets高雄草衙今年推出最大夢幻抽獎，提供一站式聞名的Club Med北海道全包滑雪套裝行程，並附贈SNOWIN的8堂雙人初階滑雪教學體驗，2026年1月1日前扣25點skm points即可參加抽獎。

新莊規模最大的耶誕樹回歸，宏匯廣場「ESG動力發電希望之樹」即日起至1月5日亮相。（宏匯廣場提供）

新莊規模最大的耶誕樹回歸，宏匯廣場融合永續概念打造的「ESG動力發電希望之樹」即日起至1月5日亮相，持續延伸綠能互動理念。而日前周年慶買氣成功帶動市場回溫，加上普發萬元政策利多，年底消費動能持續升高。

11月20日起至12月25日期間，宏匯廣場會員單筆滿2500元可兌換耶誕馬克杯。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場hoi好好生活毛毛蟲羊羔絨懶人沙發椅，原價1萬1800元，特價8980元。（宏匯廣場提供）

宏匯廣場於11月20日至12月25日推出耶誕檔期優惠，周一至周四平日全館累計滿2000元贈100元餐飲抵用金，單筆滿2500元可兌換薑餅人針織袋、耶誕馬克杯、法國兔大湯杯或宏匯廣場100元抵用券；周五至周六全館累計滿3000元贈200元、名品單筆滿1萬元再贈500元。耶誕檔期間當日累計滿3000元還可抽豪華四人帳平日露營住宿券等25項好禮。

更多中時新聞網報導

帥一下教練》職棒非唯一出路 多元發展也很帥

3指標亮眼 蝦皮購物獲頒友善電商

糖尿病年輕化 7成易酮酸中毒