耶誕抽獎戰！ 超商抽82萬金條、輝達或台積電股票
聖誕節倒數，各家業者搶送大禮包，統一超商買福袋能抽保時捷，還有要價82萬的金條，甚至還能抽去東京看棒球經典賽。萊爾富更強，買百元發財卡，就能抽輝達和台積電的股票。另外，看中黃金熱潮的，還有王品旗下火鍋店，吃鍋就能抽火鍋造型的金飾。
庫洛米、史迪奇、各種卡通角色，推車、雨傘、絨毛提袋，卡哇伊小物竟然都在超商能買到，但更令人驚訝的，想在12月抽到超商送的聖誕禮物，要價343萬的保時捷也不是夢。
聖誕節剩不到一個月，各大超商都來搶聖誕商機。像我手中這個福袋，就是短尾袋鼠造型的角色，買了甚至就有資格可以抽，價值82萬元的五兩黃金。但你以為買福袋只有抽車和黃金嗎？還能抽明年去東京四天、看五場棒球經典賽。
統一超商推九大角色的聖誕福袋，百元價買一袋就能抽獎，預計帶來億元商機。不只seven，萊爾富更狂。100塊的發財卡，也要幫你放大再放大，一共七位幸運兒可以抽500股輝達股票，或五張台積電，價值破百萬。50萬張卡已經一半以上賣光光，業績能成長兩成以上。
民眾就說，因為前一陣子就是金價飆高，然後現在又有一點回溫，那我覺得黃金就是長期看漲，那它現在有抽黃金這個獎項，所以我覺得會因為抽黃金，所以多買一點。還有民眾提到自己有買萊爾富抽輝達跟台積電股票，畢竟想說試看看，抽到也是滿好的。
不只超商，王品也來搶年底黃金商機。咕嚕咕嚕麻辣鍋，大口吃肉、豪邁過癮，王品旗下五大鍋物店，只要去吃鍋就能抽價值萬元的999純金火鍋金飾。還有最強Buffet漢來旗下島語，去吃2000元就抽萬元餐飲抵用券。
民眾表示，既然都要消費，那如果有送一些特別東西的話，那可能就會可以跟朋友說，那邊有抽一些特別東西，要不要去嘗試看看。黃金、股票熱潮不滅，超商、餐飲業全都來搶送聖誕大禮包，除了夠吸睛，也要讓人吃飽、更賺飽。
