耶誕推素募集善念 為宏福苑火災祈福

澳洲黃金海岸慈濟志工來到布拉索小學分享素食便當，也提早送上耶誕禮物。另外，針對香港的大火災情，志工們也齊聚一堂為受難者祈禱。

慈濟志工 吳照峰：「上人告訴我們，世界如果有災難，我們要以真誠的心，邀約我們的天下善士，師兄師姊大德們一起來，為這個世界真誠的祈禱，上達諸佛菩薩聽。」

黃金海岸慈濟志工為香港宏福苑大火受難者祈禱。接著前往布拉索小學分享素食，以及12月的耶誕祝福。知道孩子們想念慈濟人，校長與副校長帶領志工們到教室，唱起英文版的靜思語歌曲，普天三無。

慈濟志工 吳照峰：「靜思語的歌是最真粹，最實在的，入人群的妙法，所以我們用它來走入校園。」

布拉索小學教職員齊聚辦公室也練唱，為明年新年助學金發放，準備這一曲美好的旋律。

