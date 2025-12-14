耶誕文化嘉年華 大安森林公園市集登場

2025台北國際耶誕文化嘉年華，週五到週日在大安森林公園盛大登場，現場規劃耶誕市集、舞台表演，還有讚美操的踩街報佳音活動，吸引大朋友小朋友參與，為冬夜增添幸福與感動。

圖／TVBS

戴著聖誕帽在舞台上唱歌，台下民眾看得好開心，舞台活動還不只這樣。

找來在台緬甸生上舞台表演，同學們來自莊敬高職、師大與政大，等不同學校背景多元，展現不同民族的文化特色，2025台北國際耶誕文化嘉年華，從星期五一路到星期日，在大安森林公園盛大登場，現場不只舞台上有表演，甚至還規劃耶誕市集，及踩街報佳音活動。

國際讚美操團隊，在公園裡面踩街報佳音，以詩歌配合肢體律動，在各地公園教會等地方，帶動民眾運動。

讚美操表演者：「太好了我們可以跟觀眾互動，而且可以發糖果，讓我們感受耶穌的愛是多麼的美好，我覺得很好因為在這裡能在公共場合，能夠大聲傳揚耶穌的名我覺得很興奮。」

國際耶誕文化嘉年華，融合基督信仰文化，與耶誕節慶元素，打造台北最具多元的國際耶誕慶典，耶誕市集也集結130多個特色攤位，串聯不同族群的音樂及歌聲，呈現最精彩的舞台表演，為台北冬夜增添幸福與感動。

