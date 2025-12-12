耶誕暖心捐書到校園 作家林少雯送童書陪孩子愛上閱讀

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／新北報導）為鼓勵孩童從小培養閱讀習慣，兒童文學作家林少雯特別於耶誕前夕捐贈其代表作《親愛的小耳朵》及《沙沙和皮皮》至新北市立圖書館107所分館與全市221所公私立國小；新北市立圖書館今（12）日舉行贈書儀式，由館長吳佳珊與教育局主秘黃麗鈴代表受贈。

圖／兒童文學作家林少雯（左二）於耶誕前夕，捐贈其童書代表作《親愛的小耳朵》和《沙沙和皮皮》給新北市立圖書館暨全市221所公私立小學。（新北市立圖書館提供）

吳佳珊表示，林少雯長年耕耘散文、小說與兒童文學，其作品深受學童喜愛，並多次獲選為「好書大家讀」與「中小學生優良課外讀物」，閱讀是孩子心靈養分，適逢耶誕佳節，更顯本次捐書的意義；此次改版由趙翠慧協力贊助，並獲出版社支持，使新北學童的閱讀資源更為豐富，也為節慶增添分享與感恩氛圍。

廣告 廣告

黃麗鈴指出，閱讀是全科學習的基石，面對多元媒介環境，孩子要保持專注並建立閱讀習慣實屬不易。透過具溫度的童話故事，能引起學生閱讀興趣；而「課本作者」親自分享創作歷程，更讓孩子能貼近文字背後的情感，深化對閱讀的理解與想像，進而培養長久的閱讀力。

林少雯曾出版25本童書，作品長年刊載於國語日報與中華日報專欄，並多次收錄於國小語文課本，曾榮獲中山文藝獎、中央日報文學獎、中國文藝散文獎章、聯合報環保文學獎、臺灣省文學獎；林少雯分享，為孩子寫故事是她生活中最重要且最愉快的事，希望每位孩子都能從故事中看見更寬廣的世界，愛上書本並找到閱讀的樂趣。

更多引新聞報導

暑假遛小孩／新北市圖「5力全開」神救援 免費活動超給力

巨星耶誕演唱會登場 韋禮安動力火車領軍嗨翻新北

